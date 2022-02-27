Понад три доби українські війська доблесно захищають країну від вторгнення Росіян. Під Гостомелем Збройні сили України знищили елітний підрозділ «кадирівців» – колону 141 моторизованого полку Росгвардії Чечні, та ліквідували його командира, соратника Рамзана Кадирова Магомеда Тушаєва.

Активні бойові дії тривають у Харківській області та в самому місті, де росіяни підступно атакували житлові квартали. Через обстріли російських у Харкові загорівся газопровід, ще одну масштабну пожежу спровокували обстріли в Київській області – на нафтобазі у Василькові.

Тим часом Україна скликає екстрену спеціальну сесію Генасамблеї ООН, де Росія не матиме права вето. Євросоюз і США збираються заморозити активи Центробанку Росії і відключають певні російські банки від SWIFT. Українські пункти пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю закриті, а мобільні оператори Vodafone, Lifecell та «Київстар» припинили реєструвати російських та білоруських абонентів.

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