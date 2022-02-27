Українці знищили під Гостомелем елітний підрозділ «кадирівців»
Також ліквідували командира підрозділу – соратника Рамзана Кадирова Магомеда Тушаєва
Українські військові розгромили колону 141 моторизованого полку Росгвардії Чечні та ліквідували його командира Магомеда Тушаєва. Про це «Інтерфаксу» підтвердили в Міноборони України.
Зазначається, що колону «кадирівців» розбили у районі Гостомелю на Київщині. Також ліквідували його командира – соратника Рамзана Кадирова Магомеда Тушаєва. Ліквідацію Тушаєва військовим підтвердив взятий у полон боєць чеченського полку.
«Із залишками "кадирівців" зі стрілецької зброї розбирається Нацгвардія України та спецпідрозділ «Альфа»», – уточнили в оборонном відомстві.
Пізніше інформацію про знищення підрозділу підтвердив Офіс президента у коментарі «Суспільному».
У Чечні 141 моторизований полк Росгвардії вважається наделітним військовим підрозділом.
Магомеда Тушаєва називають другом та соратником очільника Чечні Рамзана Кадирова.