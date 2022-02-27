У Харкові після російського обстрілу загорівся газопровід
Суспільство — Володимир Пиріг, 0 0
0 0
У харківському мікрорайоні Данилівка через атаку росіян загорівся газопровід. Відео пожежі очевидці публікують в інтернеті, повідомляє «Сегодня».
Очевидці повідомляють, що після удару російських військ стався потужний вибух, після якого загорівся газопровід. Чим саме росіяни вели обстріли – поки що невідомо.
У момент вибуху ніч можна було сплутати із днем.
Нагадаємо, що Харків є однією з цілей ворожого російського війська, яке напало на Україну 24 лютого.
Тепер ми в Instagram. Підписуйтеся, Вам сподобається.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ZAXID.NET