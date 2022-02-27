У підвалі будинку ховались від обстрілів близько 60 людей. Нащастя вони вціліли

Ввечері 26 лютого російські війська, які вторглися в Україну, підступно атакували житлові квартали Харкова. Внаслідок влучання російського снаряду у 9-типоверхівку загинула місцева мешканка, рятувальники евакуювали 2 десятки людей.

«26 лютого о 21:20 на номер «101» надійшло повідомлення про те, що внаслідок потрапляння ворожого артилерійського боєприпасу у житловий 9-поверховий будинок за адресою: м. Харків, вул. Бучми, 40а, сталась руйнація несучої стіни сходової клітини та сходових маршів з 2-го по 7-й поверхи, пошкоджені будівельні конструкції квартир на 4-му, 5-му та 6-му поверхах», – повідомили в ДСНС.

Рятувальники евакуювали зі зруйнованого під’їзду будинку близько 20 людей. На жаль, в результаті руйнації конструктивних елементів будинку, який зазнав обстрілу, загинула літня жінка, мешканка квартири на 5-му поверсі.

Рятувальники також повідомили, що у підвалі будинку ховались від обстрілів близько 60 людей. Ніхто з них не постраждав.

Зауважимо, що практика обстрілу житлових кварталів російськими військами не нова. Вранці у суботу, 26 лютого, російський снаряд потрапив у житлову 25-поверховий житловий будинок в Києві. Двоє мешканців загинули, шестеро постраждали.

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