Снаряд повністю зруйнував кілька поверхів будинку, мешканців 25-поверхівки евакуювали

Вранці у суботу, 26 лютого, російський снаряд потрапив у житлову 25-поверховий житловий будинок в Києві. Двоє мешканців загинули, шестеро постраждали.

26 лютого до ДСНС надійшла інформація, що на проспекті Лобановського снаряд влучив в 25-поверховий житловий будинок. Внаслідок удару зруйнувакілька верхніх (16-21) поверхів.

Мешканців будинку евакуювали, серед них є постраждалі

Пожежники вже загасили вогонь в будинку. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

Також у ДСНС повідомили, що існує загроза руйнування 22 –23 поверхів. Станом на 11:10 в житловому будинку по проспекту Лобоновського у Києві підрозділами ДСНС евакуйовано 80 осіб. 6 людей постраждало.

Пізніше рятувальники повідомили про двох загиблих і шістьох поранених.

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