Російський снаряд влучив у 25-поверховий житловий будинок в Києві
Двоє людей загинуло
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Вранці у суботу, 26 лютого, російський снаряд потрапив у житлову 25-поверховий житловий будинок в Києві. Двоє мешканців загинули, шестеро постраждали.
26 лютого до ДСНС надійшла інформація, що на проспекті Лобановського снаряд влучив в 25-поверховий житловий будинок. Внаслідок удару зруйнувакілька верхніх (16-21) поверхів.
Мешканців будинку евакуювали, серед них є постраждалі
Пожежники вже загасили вогонь в будинку. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.
Також у ДСНС повідомили, що існує загроза руйнування 22 –23 поверхів. Станом на 11:10 в житловому будинку по проспекту Лобоновського у Києві підрозділами ДСНС евакуйовано 80 осіб. 6 людей постраждало.
Пізніше рятувальники повідомили про двох загиблих і шістьох поранених.
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