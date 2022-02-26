Євросоюз хоче позбавити Путіна змоги фінансувати свою воєнну машину

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен оголосила про нові санкції щодо Росії, що мають на меті зупинити фінансування російської війни в Україні.

«У координації з президентом Байденом, президентом Макроном, канцлером Шольцом та прем'єр-міністрами Драгі, Трюдо і Джонсоном ми ухвалили значні заходи міжнародної відповіді (на російську агресію – ред.). Євросоюз із партнерами хоче позбавити Путіна фінансувати воєнну машину», – сказала Урсула фон дер Ляйен під час брифінгу пізно ввечері 26 лютого.

Заходи, що запровадить Євросоюз, наступні:

Певна кількість російських банків будуть відключені від SWIFT, що означає відєднання від міжнародної фінансової системи та можливості працювати глобально. Це також заблокує екпорт та імпорт Росії.

Центральний банк Росії буде паралізований – його активи будуть заморожені.

Російським олігархам заборонять користуватись фінансовими інструментами на європейському ринку.

«Мета Путіна – знищити Україну, але фактично він знищує майбутнє своєї власної країни», – зазначила голова Єврокомісії.

Оновлено. Незадовго після брифінгу голови Єврокомісії у Білому домі повідомили, що долучаються до оголошених заходів, як і Канада та Велика Британія.

У частині санкцій щодо російських олігархів в заяві Білого дому ідеться про те, що пов'язані з російською владою багаті росіяни не зможуть отримувати громадянство США, Канади, Британії чи країн ЄС – так званого золотого паспорта. Окрім того, цього тижня почне працювати трансатлантична група, що виявлятиме та заморожуватиме активи підсанкційних осіб, що є під юрисдикцією союзників.

Додамо, що США та країни Європи дійшли згоди щодо відключення Росії від SWIFT, а також у введенні персональних санкцій щодо президента Росії Володимира Путіна, глави російського МЗС Сергія Лаврова та інших російських чиновників й олігархів. Більшість країн Європи, а також США продовжують ізолювати Росію від світу в усіх галузях.

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