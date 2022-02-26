ЄС і США заморозили активи Центробанку РФ і відключили банки від SWIFT
Виявляти і заморожувати активи россійських олігархів буде спеціальна група
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Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен оголосила про нові санкції щодо Росії, що мають на меті зупинити фінансування російської війни в Україні.
«У координації з президентом Байденом, президентом Макроном, канцлером Шольцом та прем'єр-міністрами Драгі, Трюдо і Джонсоном ми ухвалили значні заходи міжнародної відповіді (на російську агресію – ред.). Євросоюз із партнерами хоче позбавити Путіна фінансувати воєнну машину», – сказала Урсула фон дер Ляйен під час брифінгу пізно ввечері 26 лютого.
Заходи, що запровадить Євросоюз, наступні:
- Певна кількість російських банків будуть відключені від SWIFT, що означає відєднання від міжнародної фінансової системи та можливості працювати глобально. Це також заблокує екпорт та імпорт Росії.
- Центральний банк Росії буде паралізований – його активи будуть заморожені.
- Російським олігархам заборонять користуватись фінансовими інструментами на європейському ринку.
«Мета Путіна – знищити Україну, але фактично він знищує майбутнє своєї власної країни», – зазначила голова Єврокомісії.
Оновлено. Незадовго після брифінгу голови Єврокомісії у Білому домі повідомили, що долучаються до оголошених заходів, як і Канада та Велика Британія.
У частині санкцій щодо російських олігархів в заяві Білого дому ідеться про те, що пов'язані з російською владою багаті росіяни не зможуть отримувати громадянство США, Канади, Британії чи країн ЄС – так званого золотого паспорта. Окрім того, цього тижня почне працювати трансатлантична група, що виявлятиме та заморожуватиме активи підсанкційних осіб, що є під юрисдикцією союзників.
Додамо, що США та країни Європи дійшли згоди щодо відключення Росії від SWIFT, а також у введенні персональних санкцій щодо президента Росії Володимира Путіна, глави російського МЗС Сергія Лаврова та інших російських чиновників й олігархів. Більшість країн Європи, а також США продовжують ізолювати Росію від світу в усіх галузях.
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