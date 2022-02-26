Останні країни Євросоюзу підтримали відключення РФ від платіжної системи SWIFT. Досі від офіційної позиції щодо додаткових санкцій проти РФ утримувались Угорщина та Німеччина.

26 лютого на своїй сторінці у Facebook міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина не висловлювалась проти жодної санкційної пропозиції і не блокувала частину санкцій проти РФ, зокрема, її відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT, а повідомлення про це ЗМІ і деяких європейських політиків, які звучали раніше, назвав фейком.

Петер Сіярто також заявив, що Угорщина веде перемовини з урядами Росії та України про можливість проведення мирних переговорів у Будапешті.

Як стверджує авторитений журналіст «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк, який спеціалізується на справах ЄС, уряд Німеччина також погодився підтримати відключення Росії від SWIFT. «Німеччина піде на SWIFT», – написав він у Twitter 26 лютого.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що офіційне рішення ЄС стосовно відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT ще не оформлене, однак підготовка до цієї санкції вже ведеться.

Раніше президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 26 лютого повідомляв, що лише дві країни ЄС не надали згоди на відключення Росії від міжнародної платіжної системи – Угорщина та Німеччина.

Чому важливо відключити Росію від SWIFT?

SWIFT – це міжнародна міжбанківська система передавання інформації та здійснення платежів. До цієї системи підключені близько 11 тис. банків і фінансових установ у понад 200 країнах світу.

Відключення Росії від SWIFT обмежить її доступ до світових фінансових ринків. Це спричинить удар по економіці країни. Російські компанії та звичайні громадяни не зможуть оплачувати імпортовані товари або отримувати гроші за експорт товарів. Також це обмежить росіянам можливість вкладати інвестиції в іноземні компанії або брати кредити за кордоном.