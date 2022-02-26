Туреччина закрила для військових кораблів РФ прохід у Чорне море через протоки Босфор та Дарданелли. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Twitter. За його словами, Туреччина також надасть Україні військову і гуманітарну допомогу, проте не уточнив, про що саме йдеться.

Дякую своєму другу, пану Президенту @RTErdogan та народу за потужну підтримку. Заборона на прохід військових кораблів у Чорне море та вагома військова, гуманітарна допомога сьогодні вкрай важливі. Народ ніколи цього не забуде! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

Україна звернулася до Туреччини з офіційним зверненням про закриття проток Босфор і Дарданелли для російських кораблів ще зранку 24 лютого. Як пише «Європейська правда», закриття проток виглядало неможливим, оскільки Росія як чорноморська держава не може бути позбавлена доступу до проток згідно з Конвенцією Монтре. Тому закриття Туреччиною проток можна було б розцінити як порушення міжнародного права. Водночас напад РФ на Україну також є грубим порушенням міжнародного права, про що заявила низка країн світу.

Напередодні вторгнення президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив президенту Росію Володимиру Путіну, що Анкара не визнає кроків проти територіальної цілісності України.

Увечері 24 лютого у Чорному морі в турецький корабель, який вийшов з Одеси і прямував до Румунії, влучила бомба – ймовірно, російська.

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