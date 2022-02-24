Корабель пошкодило від удару, але ніхто не постраждав

У Чорному морі в турецький корабель, який вийшов з Одеси і прямував до Румунії, влучила бомба. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на турецький телеканал NTV.

Турецький корабель, що належить компанії YA-SA Shipping, ішов під прапором Маршаллових островів. Згідно з отриманою інформацією, корабель зазнав удару за 50 миль на південь від Одеси.

Відомо, що судно було пошкоджено, однак постраждалих і жертв немає. На борту корабля було 8 турків, 11 філіппінців і 11 українців.

Після інциденту корабель продовжив рух у напрямку Румунії.

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