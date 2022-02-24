Російська бомба влучила в турецький корабель у Чорному морі
Суспільство — Катерина Родак, 0 0
0 0
До теми
Корабель пошкодило від удару, але ніхто не постраждав
У Чорному морі в турецький корабель, який вийшов з Одеси і прямував до Румунії, влучила бомба. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на турецький телеканал NTV.
Турецький корабель, що належить компанії YA-SA Shipping, ішов під прапором Маршаллових островів. Згідно з отриманою інформацією, корабель зазнав удару за 50 миль на південь від Одеси.
Відомо, що судно було пошкоджено, однак постраждалих і жертв немає. На борту корабля було 8 турків, 11 філіппінців і 11 українців.
Після інциденту корабель продовжив рух у напрямку Румунії.
Хроніка вторгнення – у прямій трансляції ZAXID.NET
Тепер ми в Instagram. Підписуйтеся, Вам сподобається.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
До теми
ZAXID.NET