Пошуково-рятувальна операція в Димері тривала понад добу

У лікарні від інфаркту померла 79-річна Валентина, яку рятувальники дістали живою з-під завалів житлового будинку в Димері на Київщині. Таким чином, кількість загиблих унаслідок російського удару зросла до 12. Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Київській області Сергій Болвінов у вівторок, 24 листопада.

За словами Болвінова, після порятунку в жінки було переохолодження та стрес. Однак її серце не витримало – вночі Валентина померла від інфаркту.

«Вже дванадцять загиблих унаслідок цієї атаки. Серед них – ціла родина: подружжя Валентина та Віктор і їхня молодша донька Юлія», – написав начальник слідчого управління.

Він розповів, що тіла батьків були настільки понівечені внаслідок удару, що рідні не змогли їх упізнати. Для встановлення осіб загиблих правоохоронці залучили криміналістів, які провели ДНК-експертизу.

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Зразки для порівняння взяли у старшої доньки подружжя. Вона вже не жила з батьками, однак саме її ДНК допомогла встановити особи загиблих.

Ще шестеро людей отримали поранення внаслідок російського удару по житловому будинку. Пошуково-рятувальна операція тривала понад добу, додав Болвінов.

Нагадаємо, у ніч на 22 листопада росіяни вдарили БпЛА «Герань-4» по житловій п’ятиповерхівці в селищі Димер на Київщині. Там зруйновані з першого по пʼятий поверх.

Співробітникам ДСНС вдалося врятувати семирічного Давида. Хлопчик провів під завалами багатоквартирного будинку 14 годин.