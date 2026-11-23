Військові спростували повідомлення про нібито операцію на Курщині

8-й корпус Десантно-штурмових військ спростував повідомлення про нібито нову операцію Сил оборони у Курській області Росії. Про це у понеділок, 23 листопада, повідомили на фейсбук-сторінці корпусу.

У корпусі зазначили, що напередодні в соцмережах та деяких медіа опублікували повідомлення про нібито прорив ЗСУ через російський кордон та взяття під контроль населеного пункту в Курській області. Військові зауважили, що причиною таких повідомлень став звіт Інституту вивчення війни (ISW), однак у ньому зазначалося, що це не означає відновлення операції на Курщині. У ДШВ підтвердили, що на кордоні із Сумщиною постійно тривають бої, однак наголосили, що поліпшення тактичного положення не свідчить про початок нової операції на території Росії.

Також у ДШВ зауважили, що військові не коментують рух військ, оскільки цю інформацію можуть використати росіяни.

«Якщо Сили оборони України проводять операцію, про неї повідомляють тоді і в тому обсязі, які гарантують безпеку людей і результат. Гучна “перемога” з анонімного каналу шкодить так само, як «зрада». Вона породжує невиправдані очікування, які призводять до розчарування. У нас достатньо реальних результатів на полі бою, щоб не вигадувати операцій, яких немає», – йдеться у повідомленні 8-го корпусу ДШВ.

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Нагадаємо, 20 листопада 475-й окремий штурмовий полк CODE 9.2 повідомив, що ЗСУ здійснили секретну операцію «Ведмежий капкан» на півночі Харківської області. У межах цієї операції військові звільнили 14 населених пунктів та завадили росіянам захопити 500 км².