Кондитерська «Морквяна Мар’яна» спростовує наявність тарганів на локаціях

Колишня працівниця рівненської мережі кондитерських «Морквяна Мар’яна» заявила про тарганів у закладі. Відповідні відео та фото вона опублікувала у Тредс у понеділок, 23 листопада. За словами дівчини, вона повідомляла про проблему зі шкідниками власницю закладу, але та нібито ніяк не реагувала на проблему.

«Рівне, Морквяна Марʼяна! Я, колишній працівник цієї мережі закладів. Ви купуєте шматок торта за 150 грн, по якому повзають таргани. На скарги персоналу щодо тарганів, адміністрація ніяк не реагує! Таргани, скрізь! На кухні, в технічних приміщеннях, в стінах, і навіть повзають на вітрині», – написала дівчина.

На оприлюднених фото видно дату, коли їх було зроблено, – 5 березня і локацію – ТРЦ «Екватор». Чому вона опублікувала ці відео зараз – у листопаді, через дев’ять місяців, як їх було зроблено – невідомо. Водночас у коментарях під дописом на запитання користувачів про це вона зазначила: «Бо мені так захотілося». ZAXID.NET намагався отримати коментар дівчини, але на момент публікації новини не отримав відповіді.

Колишня працівниця кондитерської «Морквяна Мар’яна» заявила про тарганів на корнері мережі у ТЦ «Екватор» / Фото з тредс

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Також на скрінах є перписка нібито з представницею мережі Іриною Іванюк, яка після повідомлення про наявність проблеми зі шкідниками на локації, пише: «Жах, але ви там сусідам не показуйте, що в нас таргани повзають».

Колишня працівниця кондитерської «Морквяна Мар’яна» заявила про тарганів на корнері мережі у ТЦ «Екватор» / Фото з тредс

Що відомо про мережу «Морквяна Мар’яна»?

«Морквяна Мар’яна» – мережа кондитерських і кав’ярень у Рівному, заснована Мар’яною Зелінською у 2015 році. Заклад, про який ідеться у новині, розташований у ТРЦ «Екватор» – на вул. Кулика і Гудачека, 23. Окрім цього корнеру, мережа представлена ще на п’яти локаціях у різних частинах міста. До слова, мережа «Морквяна Мар’яна» якийсь час працювала і у Львові, та наразі заклад зачинений.

Як реагує власниця мережі на інформацію про тарганів?

Власниця мережі Мар’яна Зелінська у коментарі ZAXID.NET заперечила інформацію про тарганів у закладах. За її словами, приміщення щомісяця обробляють від комах, а за санітарним станом стежать.

«Я дуже дбаю про чистоту. У мене реально кожен заклад раз на місяць професіонали обробляють повністю по периметру. Ми як тільки бачимо якісь проблеми, дуже оперативно їх вирішуємо», – запевнила Мар’яна Зелінська.

Вона також стверджує, що колишня працівниця не повідомляла адміністрацію про проблему. За словами власниці, дівчину звільнили на початку квітня 2026 року.

Також власниця надала документи про обробку приміщення від шкідників. Зокрема, у сервісному звіті компанії «Стоп! Кукарача» зазначено, що 19 листопада 2026 року роботи проводили у кав’ярні «Морквяна Мар’яна» на вул. Кулика і Гудачека, 23 у Рівному. У документі вказано, що для боротьби з тарганами використовували спеціальний гель та встановили чотири моніторингові станції. Також у звіті зазначений інший засіб для обробки приміщення – фогер.

Звіт санітарної служби після перевірки корнера станом на листопад / Фото надане ZAXID.NET