На фото Ірина Гуцол, власниця львівського салону краси

Власниця салону краси Beauty Studio Ірина Гуцол висловила обурення через збір донатів на підтримку українських військових, який проводили після вистави «Дівчата без комплексів».

Про інцидент стало відомо з допису користувача з ніком anna_kryvuliak, яка опублікувала скриншот публікації 51-річної Ірини Гуцол у Тредс. У ньому жінка розповіла, що побувала на виставі з Ольгою Сумською. Після завершення вистави глядачам запропонували долучитися до збору коштів на потреби українських військових – зробити внесок у благодійну скриньку.

Ірина Гуцол негативно відреагувала на таку ініціативу та написала: «Дуже шкода, що всі театральні вистави закінчуються скринькою для ЗСУ. Я абсолютно не проти донатів, але вже… занадто».

Скриншот з Тредсу користувача anna_kryvuliak

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З опублікованих під дописом фото, вочевидь, йдеться про виставу «Дівчата без комплексів», яку показували 6 жовтня у палаці культури залізничників «Рокс». Після обурення користувачів жінка закрила свій профіль, а обговорення ситуації активно розгорнулося на сторінці Анни Кривуляк. ZAXID.NET намагався поспілкуватися з Іриною Гуцол та уточнити, що саме обурило жінку, проте на телефонні дзвінки та на повідомлення вона не відповіла.

До слова, Ірина Гуцол має в Інстаграмі понад 5 тис. підписників, а у Фейсбуці 2,4 тис. читачів. На сторінках у соцмережах вона зазначає, що є власницею салону краси на вул. Дріжджовій, 10, а також проводить навчання перукарів.

Згідно з даними YouControl, 51-річна підприємиця зареєстрована як ФОП у 2009 році у Львові. Основний вид її діяльності – надання послуг перукарнями та салонами краси.