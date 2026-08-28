Одеські блогери покинули Львів через мовні розбіжності з місцевими

Одеські фудблогери Андрій Мараховський та його наречена Анастаія із ніком Кабріолетта скасували зйомки про популярні ресторани Львова після зауваження з приводу російської мови. Пара приїхала до Львова на День Незалежності 24 серпня із планами відвідати п’ять відомих ресторанів міста. Однак на початку зйомок у закладі «Гасова лямпа» їм зробили зауваження через російську мову. Після цього Кабріолетта та Андрій Мараховський поїхали геть зі Львова.

Андрій Мараховський має в Інстаграмі майже 90 тис. підписників, його наречена Анастасія – 195 тис. До Львова вони приїхали на День Незалежності для зйомок контенту про популярні ресторани міста, про що самі розповіли на своїх сторінках. Мовою спілкування блогерів в соцмережах є російська. Першим і, схоже, останнім закладом, який відвідали блогери у Львові, стала «Гасова лямпа».

«Сьогодні ми у Львові. І сьогодні ми відвідаємо пʼять найпопулярніших закладів, які рекомендують відвідати кожному туристу у Львові. І перший заклад у нашому списку - це “Гасова лямпа”. На секундочку, 16 тис. відгуків, а рейтинг 4,6», – розповідав Мараховський у відео на своїй сторінці.

На іншому відео, оприлюдненому вже всередині ресторану, чутно, як відвідувачка «Гасової лямпи» обурюється тим, що блогери знімають відео російською мовою у День Незалежності. Андрій Мараховський відповів їй українською, однак після цього вони з Анастасією розрахувалися та залишили заклад.

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Діалог між Мараховським і невідомою відвідувачкою звучав так:

Відвідувачка : «Вчора був День Незалежності, а сьогодні ви сидите в українському закладі і говорите російською. Український заклад, який у Львові - а ви знімаєте влог рускою».

А.М.: «Я взагалі не розумію, чому ви так харитесь».

За інформацією ZAXID.NET, чек у закладі був невеликим. Водночас самі блогери на конфлікт персоналу не скаржилися.

За словами Андрія Мараховського, під час зйомок він та його наречена спочатку помічали «косі погляди». Згодом, як він стверджує, до них почали підходити люди та говорити про «малоросів» і «москворотих».

«Що ми маємо зі старту: косі погляди. Але це пів біди. Підходять 2 людини, і починається лекція про малоросів та москворотих. Запиваю все це холодною водою і йду знімати далі в надії, що це виняток, а не правило. Але... Тут починається знову. Коли це відбувається втретє за годину зйомок, приходить розуміння, що зняти нічого не вийде», – розповів Мараховський.

Блогери зазначили, що спочатку позитивно ставилися до поїздки до Львова та планували знімати контент. Зокрема, вони хотіли відвідати найпопулярніші ресторани міста та зробити огляд.

Однак, за їхніми словами, через ставлення місцевих вони вже через кілька годин перебування у Львові вирішили поїхати.

Кабріолетта назвала цю поїздку у Львів найкоротшою в її житті. Вона також заявила, що більше не планує приїжджати до міста, хоча раніше його любила. Допис в Інстаграмі вона зробила українською мовою.

скриншот зі сторіс