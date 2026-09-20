Низка поїздів до західних регіонів затримується на понад 10 годин через російські атаки
Найбільші затримки фіксують на маршрутах до Закарпаття, Львівщини та Прикарпаття
Внаслідок російських атак у неділю, 20 вересня, велика кількість пасажирських поїздів рухається з кількагодинними затримками. Зокрема, поїзди до західних областей затримуються до 15 годин, йдеться на сайті «Укрзалізниці».
Найбільші затримки фіксують у русі потягів, які відправляються з Дніпра та Запоріжжя і прямують до західних регіонів. Так, поїзди №3/4 Дніпро-Головний – Ужгород, а також №31/32 Запоріжжя-1 – Перемишль затримуються на 15 годин.
Також затримуються на понад 13 годин поїзди №41/42 Дніпро-Головний – Трускавець та №285/286 Дніпро-Головний – Львів. На 9 годин затримуються поїзди №61/62 Дніпро-Головний – Івано-Франківськ, а також №261/262 Дніпро-Головний – Чернівці.
Крім того, на 6-7 годин затримуються потяги, які вирушили із західних областей до Дніпра, Черкас, Запоріжжя та Кривого Рогу:Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
- №285/286 Львів – Дніпро-Головний (+7:16)
- №41/42 Трускавець – Дніпро-Головний (+7:16)
- №293/294 Рахів – Кривий Ріг-Головний (+6:45)
- №233/234 Чернівці – Кривий Ріг-Головний (+6:45)
- №43/44 Івано-Франківськ – Черкаси (+6:44)
Ще низка потягів до та з західних міст затримується від 1 до 5 годин. Із повним переліком поїздів, що затримуються, можна ознайомитися на сайті «Укрзалізниці».