Роберт Фіцо також повторив заяву, що Словаччина не буде брати участь у колективній обороні за 5 статтею НАТО

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що західні країни «марно підливали олію у вогонь» щодо російсько-української війни та нібито провокували цим конфлікт Росії та НАТО. Про це він сказав в опублікованому 19 вересня в соцмережах відеозверненні.

На думку Фіцо, західні політики протягом чотирьох років хочуть спровокувати конфлікт НАТО з Росією, якщо Україна зазнає поразки на полі бою. Він заявив, що «Захід понад чотири роки марно підливав олію у вогонь в Україні».

«Невдача стратегії знищення Росії через війну в Україні змушує багатьох західних політиків дійти висновку, що якщо це не вдасться за допомогою української армії та її повної підтримки, то треба зробити все, щоб спровокувати конфлікт між НАТО та Росією», – сказав Фіцо.

Попри те, що премʼєр Словаччини визнав, що війну розпочала Росія, він заявив, що РФ «неможливо перемогти у звичайній війні, лише за допомогою ядерної зброї». Він повторив свою тезу про те, що Словаччина не буде брати участь у можливому конфлікті попри статтю 5 НАТО.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«За мого урядування ніхто під вигаданим приводом не вижене словацьких солдатів за межі території Словаччини, щоб вони воювали проти Росії чи іншої країни», – заявив він.

За словами Фіцо, на фронті щомісяця нібито гине 27 тис. українських військових. Він заявив, що буцімто цю цифру раніше навів польський премʼєр-міністр Дональд Туск. Фіцо додав, що не має права ставити під сумнів цю інформацію, але «навмисне перебільшення масштабів людських втрат може вплинути на західний світ, щоб той ще більше збільшив військову та фінансову допомогу Україні».

Нагадаємо, 18 вересня Фіцо заявив, що Словаччина не братиме участь у колективній обороні за 5 статтею НАТО у можливій війні з Росією. Він дорікнув лідерам європейських країн нібито їхньою «войовничою риторикою», а також поставив під сумнів, за яких обставин НАТО може вдатися до колективної оборони.