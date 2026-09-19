Згортки зі сріблом перевозив водій автобуса

У пункті пропуску «Дякове» на Закарпатті під час огляду автобуса прикордонники виявили понад 6 кг срібла вартістю понад пів мільйона гривень.

Як повідомили у суботу, 19 вересня, у Західному регіональному управлінні ДПСУ, автобус Mercedes-Benz під керуванням 39-річного громадянина України прямував на виїзд з України.

«Під час огляду транспортного засобу за водійським сидінням у сміттєвому баку виявили два приховані згортки. Усередині були метали, які за зовнішніми ознаками були схожі на срібло», – повідомили в ДПСУ.

Срібло було заховане у смітнику за водійським сидінням

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Проведений аналіз підтвердив, що виявлений метал – срібло проби 99,9%. Загальна вага становить 6,05 кг, а орієнтовна вартість – 550 тис. грн. За цим фактом склали протокол про порушення митних правил, відповідно до ч.1, ст.483 МКУ.