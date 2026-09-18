Сергій Корецький анонсував аналіз системи державного управління

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький у п’ятницю, 18 вересня, повідомив про комплексний аналіз системи державного управління, у межах якого планують переглянути чисельність працівників центральних органів виконавчої влади та кількість заступників міністрів.

За його словами, уряд має намір проаналізувати роботу держапарату, щоб виявити дублювання функцій, зайві процеси та можливості для оптимізації. Окрему увагу приділять цифровізації державного управління та автоматизації внутрішніх процесів у центральних органах виконавчої влади.

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«Держава не повинна витрачати час і ресурси на процеси, які можна зробити швидшими та простішими за допомогою цифрових інструментів», – зазначив прем’єр.

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Корецький також повідомив про рішення переглянути чисельність працівників ЦОВВ. За його словами, зайві вакантні посади планують скоротити.

Крім того, уряд проведе оцінку кількості заступників міністрів та заступників керівників центральних органів виконавчої влади. Остаточну потребу в штатній чисельності визначатимуть після аналізу реального обсягу завдань і функцій державних органів.

Ще одним напрямом стане зміна підходів до професійного навчання державних службовців відповідно до актуальних потреб держави.

Реалізовувати ці заходи мають безпосередньо міністерства та інші центральні органи виконавчої влади. Координацію й контроль за виконанням доручень здійснюватиме державний секретар Кабінету Міністрів Костянтин Мар’євич.

Нагадаємо, з’їзд партії «За майбутнє» ухвалив рішення про відкликання Ірини Плетньової з посади міської голови Умані. Плетньова оскаржила це рішення в суді, заявивши про порушення під час процедури. Зокрема, вона стверджувала, що у підписних листах були підписи людей, які не належать до Уманської громади, померлих осіб, а також підписи, виконані схожим почерком. 17 вересня Черкаський окружний адміністративний суд призупинив дію рішення про її відкликання на час розгляду позову.