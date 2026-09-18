Родина мешкала у Кременецькому районі

На Тернопільщині слідчі повідомили про підозру лікареві та матері померлої дитини. Правоохоронці встановили, що медик за два роки жодного разу не відвідав хлопчика, а про його стан здоров’я дізнавався по телефону. Водночас дитина мала важке генетичне захворювання, яке спричинило смерть.



Як повідомили в поліції Тернопільської області, у травні 2021 року жителька Кременецького району народила доношеного та життєздатного сина. Для отримання первинної медичної допомоги дитині батьки уклали декларацію з сімейним лікарем.

За версією слідства, лікар не обстежував хлопчика та не навідувався до сім’ї. Дані про стан здоров’я дитини він вносив до медкартки зі слів батьків під час дзвінків.

«Це призвело до несвоєчасного виявлення у дитини генетично обумовленого захворювання та смерті. За умови своєчасної діагностики, призначення необхідного лікування та постійного медичного спостереження летального наслідку можна було уникнути», – йдеться у повідомленні поліції.

Окремо слідчі встановили обставини неналежного виконання матір’ю своїх батьківських обов’язків. У період із липня 2021 року до березня 2023 року жінка мала б привозити сина на профілактичні огляди, звертатися за меддопомогою під час захворювань. Однак матір ігнорувала проблеми зі здоров’ям сина. Дитині невчасно діагностували хворобу і вона померла.

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Наразі і жінці, і лікарю слідчі повідомили про підозру. Дії медика працівники поліції кваліфікували за ч. 2 ст. 140 КК України (невиконання медичним працівником своїх професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки).

Матір дитини обвинувачують за ст. 166 КК України (злісному невиконанні обов'язків батьками по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки). Поліцейські встановлюють усі обставини та причини, які призвели до смерті дитини.