Суд арештував затриманого без права на заставу

На Львівщині СБУ спільно з поліцією затримали організатора злочинної групи, що спеціалізувалася на збуті кокаїну та незаконному обігу зброї. За даними ZAXID.NET, затриманим є 58-річний мешканець селища Брюховичі Андрій Юренц, якого вже раніше підозрювали у наркоторгівлі (справа перебуває на розгляді в суді).

Як повідомили у вівторок, 15 вересня, у СБУ та прокуратурі Львівщини, організатор координував усі ланки злочинної діяльності – від придбання та перевезення забороненого «товару» до його зберігання та подальшої передачі дилерам.

«Зокрема, у серпні цього року він придбав майже 1 кг кокаїну, який планував реалізувати через мережу дилерів на території регіону. Вартість такої партії за цінами чорного ринку становить майже 7 млн грн», – йдеться в повідомленні СБУ.

Окрім наркоторгівлі, організатор займався і незаконним придбанням зброї. Ще у червні правоохоронці задокументували факт купівлі ним вогнепальної зброї, яку він планував використовувати у злочинній діяльності або продати.

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Під час спецоперації співробітники СБУ встановили місця, де фігурант переховував наркотики та зброю перед їхньою передачею іншим учасникам схеми.

Під час обшуків вилучили наркотики, зброю та інші докази

«Для конспірації він використовував автомобілі та нежитлові приміщення, у яких зберігав заборонені речовини, боєприпаси та інші предмети, пов’язані з функціонуванням злочинної групи», – додали в СБУ.

Правоохоронці провели 12 обшуків за місцями проживання, у транспортних засобах та нежитлових приміщеннях.

У результаті вилучили майже 1 кг наркотиків (643,25 грами чистого кокаїну) підготовленого до збуту, пістолет Glock-17, пістолет-кулемет Стєчкіна, боєприпаси та два підривачі до гранат, чорнові записи, контрафактні цигарки та обладнання для їх виготовлення.

Також правоохоронці виявили низку документів, які могли використовуватися для прикриття незаконної діяльності. Наразі СБУ встановлює інших причетних до діяльності злочинної групи, а також з’ясовує канали постачання кокаїну та зброї.

Організатору злочинної групи повідомили про підозру в наркоторгівлі та незаконному поводженні зі зброєю (ч. 3 ст. 307 та ч. 1 ст. 263 ККУ). Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.