Профспілка наполягатиме на збільшенні видатків на освіту

Профспілка працівників освіти і науки України вважає недостатнім фінансування галузі, закладене в проєкті державного бюджету на 2027 рік. Організація закликає переглянути бюджетні показники та збільшити видатки на освіту й оплату праці педагогів. Про це пише «Вчися. Медіа».

За розрахунками профспілки, наступного року на освіту потрібно близько 780 млрд грн. Водночас у зведеному державному та місцевих бюджетах передбачено 566,4 млрд грн.

Профспілка звертає увагу, що прогнозований ВВП України у 2027 році становитиме 11,144 трлн грн. Якщо орієнтуватися на передбачені законодавством 7% ВВП на освіту, видатки мали б становити близько 780,1 млрд грн. Натомість заплановані 566,4 млрд грн – це приблизно 5,1% прогнозованого ВВП.

Окремі претензії стосуються фінансування оплати праці педагогів. У проєкті держбюджету на 2027 рік освітню субвенцію та пов’язані з нею доплати передбачено в обсязі 192,8 млрд грн. Водночас профспілка оцінює потребу в коштах для виконання законодавчих норм щодо оплати праці педагогічних працівників щонайменше у 388,4 млрд грн.

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В організації також звертають увагу на рівень посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки. У проєкті бюджету його визначили на рівні 3819 грн. На думку профспілки, цього недостатньо для забезпечення належної оплати праці працівників, зокрема закладів дошкільної та позашкільної освіти.

Ще одна вимога стосується різниці в оплаті праці між різними категоріями педагогічних працівників. Профспілка закликає переглянути відповідні рішення та передбачити щомісячні доплати педагогам, які працюють у школах окремих громад прифронтових і прикордонних областей.

Крім того, організація виступає проти призупинення на 2027 рік окремих норм законодавства про освіту. Йдеться, зокрема, про законодавчі гарантії оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників.

У профспілці заявили, що під час розгляду проєкту держбюджету у Верховній Раді наполягатимуть на збільшенні видатків на освіту, належному фінансуванні оплати праці та збереженні законодавчих гарантій для працівників галузі.