Вчитель має надати учням свободу дій і віру в себе

Хорошого вчителя діти запам’ятають не обов’язково через суворість, високі оцінки чи веселу атмосферу на уроках. Значно важливіше, чи допомагає педагог повірити у власні сили, висловлювати свою думку, самостійно знаходити рішення та не боятися помилок. Про дослідження американського видання Education Week з корисними лайфхаками і реальними життєвими прикладами розповіла «Освіторія».

Діти хочуть не готових відповідей, а можливості діяти

Коли на STEM-курсі учні розробляли модель міста майбутнього, вони самі планували проєкт, писали есе, створювали масштабну модель, розраховували бюджет і презентували результат професійним інженерам.

Вчителька не давала дітям готових рішень. Вона допомагала ставити правильні запитання, запрошувала фахівців і спрямовувала учнів до самостійного пошуку.

Для школярів цінним виявився не сам результат проєкту, а навички, які вони здобули: уміння розв’язувати проблеми, творчо мислити та впевнено виступати перед аудиторією.

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Учитель може змінити ставлення дитини до навчання

Учителі мають допомогти учням полюбити предмет. Наприклад, педагогиня запропонувала учням читацький виклик: прочитати щонайменше 40 книжок за рік, обираючи твори з різних жанрів.

Учителька підбирала дітям книжки відповідно до їхніх інтересів, знайомила з новими жанрами, виділяла щодня час для читання та сама демонструвала любов до літератури. У підсумку читання перестало бути для учнів шкільним завданням і перетворилося на особистий інтерес.

Дитина має відчути, що її голос має значення

Коли вчителька бачить сумніви дітей у своїх здібностях, слід вчасно помітити цю невпевненість і поговорити з дитиною наодинці. Наприклад, коли педагогиня помітила, що дитині складно написати твір, вона не виправила текст, а запитала про задум, допомогла розвинути ідею та поділилася власним прикладом.

Для учениці важливим стало те, що вчителька її слухала, давала конкретний зворотний зв’язок і створила атмосферу, в якій можна було спробувати, навіть якщо результат не буде ідеальним. Так у дитини з’явилося відчуття, що її думка справді важлива.

Діти хочуть самі вирішувати завдання

В усіх трьох випадках діти отримували те, що можна назвати суб’єктністю – можливістю впливати на власне навчання.

У дослідженні, яке аналізувало зв’язок між підтримкою вчителя та залученістю школярів до навчання, звернули увагу, зокрема, на підтримку автономії учнів, допомогу у формуванні відчуття компетентності та приналежності. Тобто хороший педагог – це не лише людина, яка вміє зрозуміло пояснити тему. Це також учитель, поруч із яким дитина поступово приходить до думки, що здатна впоратися.

Підтримувати – не означає постійно хвалити

Водночас роль учителя не зводиться до того, щоб бути лише доброзичливим і завжди підтримувати дитину словами «молодець». Окреме дослідження показало зв’язок між емоційно компетентною поведінкою педагогів та академічною залученістю учнів. Важливим посередником тут також було відчуття підтримки з боку вчителя.

Тобто педагог цілком може ставити високі вимоги, давати складні завдання та вказувати на помилки. Принциповим є те, як саме це відбувається. Помилка не повинна перетворюватися на цькування дитини. Критика має допомагати зрозуміти, що саме можна покращити. А складне завдання має супроводжуватися підтримкою і вірою вчителя, що учень здатен із цим упоратися.

Якого вчителя діти справді цінують

Якщо узагальнити висновки з досліджень, можна виділити кілька важливих рис педагога.

Не робити усе замість учня. Замість готової відповіді вчитель ставить запитання, які допомагають дитині самостійно дійти висновку.

Помічати конкретну дитину. Бачити не лише весь клас, а й учня, якому складно виступити, зробити вибір або повірити у власну ідею.

Дозволяти експериментувати. Створити простір для проєктів, дискусій, творчих завдань і пошуку власних рішень.

Формувати відчуття компетентності. Дати не абстрактну похвалу, а конкретний зворотний зв’язок: що вже вдалося і над чим варто попрацювати.

Створити безпечне ставлення до помилок. Дитина повинна розуміти, що помилятися під час навчання нормально.

Що про вчителя діти пам’ятають роками

Згадуючи найкращих педагогів, діти пам’ятають, як вони допомогли їм полюбити читання, наважитися виступити перед класом, самостійно вирішувати складні завдання або зрозуміти, що їхня думка має значення.

Не кожен учитель залишає після себе ідеальний конспект чи бездоганний урок. Але найкращі з них залишають відчуття власних можливостей і віру в себе.