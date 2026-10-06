На перший погляд, «Брама» – звичайна львівська кав’ярня. Тут можна випити кави, зустрітися з друзями чи просто перепочити. Та насправді це ще й простір для навчання, культури та роботи з дітьми і молоддю. Нову кав’ярню та освітній простір облаштували при церкві Покрови Пресвятої Богородиці, що на вул. Личаківській, 175. Офіційне відкриття та освячення приміщень відбулося 1 жовтня.

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З-за кордону залучили донорів

Приміщення, де тепер працює «Брама», понад 30 років не використовували. Тривалий час вони слугували складом, де церква зберігала різні речі. Перші реставраційні роботи тут розпочали кілька років тому. Спочатку приміщення хотіли пристосувати під додаткове укриття. Однак поступово задум змінився – простір вирішили відновити та використати для роботи з дітьми і молоддю. Тепер приміщення планують наповнювати освітніми, культурними та іншими програмами.

Відновлення приміщень профінансували салезіянські донори з-за кордону. До проєкту долучилися благодійники з Італії, Іспанії, Австрії та Австралії. За словами отця Миколи, донорів зацікавила ідея створити не просто місце, де можна випити кави, а простір, у якому можна поєднати відпочинок із навчанням та вихованням дітей і молоді.

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«Ці донори були зацікавлені в тому, щоб розширити наші можливості щодо виховання молоді, дітей і створити приміщення для того, щоб у майбутньому молода людина, дитина могла зростати», – пояснив отець-салезіянин Микола.

Наразі у меню «Брами» є кава, чай та десерти. Його ще доопрацьовують і планують розширити, щоб відвідувачі могли не лише випити кави, а й поїсти. Адміністратором та баристою кав’ярні є ветеран Володимир Дубецький.

«Я раніше мав досвід готування кави, тому і зацікавився. Знав, що можу чимось допмогти конкретно. Ми зараз вивчаємо наших клієнтів, цільову аудиторію, найбільший наплив клієнтів на вихідних. В неділю після церкви всі люди йдуть пити каву», – каже адміністратор та бариста кав’ярні Володимир Дубецький.

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П’ять кімнат для зустрічей і навчання

Загальна площа нового простору становить понад 300 м2. Тут облаштували п’ять кімнат, розрахованих на роботу з групами різного розміру. В одній із кімнат можуть збиратися до 10–11 людей. Найбільше приміщення вміщує близько 30–40 людей. Його можна використовувати для лекцій, зустрічей та інших заходів.

У «Брамі» вже проводили зустрічі та святкування для молодіжних спільнот і волонтерів. Надалі тут планують організовувати щомісячні освітні, культурні та формаційні заходи. До них зможуть долучатися не лише діти та молодь, а й старші люди, які зацікавлені у виставках, освітніх програмах чи культурних подіях.

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Головна ідея простору – поєднати кав’ярню з навчанням, культурою та спілкуванням.

«Ми думаємо зараз про таку концепцію, яка буде допомагати поєднати кав’ярню, простір і одночасно наш Савіо-центр. Щоб йшлося не тільки про каву, а й про добру розмову, навчання, музику, мистецтво. Стосунки – це момент, де найбільше передаємо інформації, де відбувається виховання», – розповів отець Микола.

Нові приміщення використовуватимуть і для роботи центру Святого Домініка Савіо, який розпочав діяльність із початком повномасштабної війни. Його створили у відповідь на потребу дітей у позашкільній освіті. У центрі діти можуть готуватися до школи, займатися музикою, театром, англійською мовою, тенісом, журналістикою, LEGO-робототехнікою та образотворчим мистецтвом.

Один із найбільших напрямів – підготовка до школи. Його відвідують близько 45–50 дітей. Театральна студія об’єднує близько 25 дітей. Є також заняття з гітари та фортепіано. Окремий напрям – журналістика. На таких заняттях молодь заохочують працювати із соціальними мережами та допомагають краще розуміти, як працюють телебачення і радіо.

«Ми працюємо у невеликих групах з дітьми, до 15 дітей. І це приміщення могло б нам допомагати, щоб провадити нашу діяльність не лише при нашому монастирі, але також її розширити», – каже отець Микола.

За його словами, новий простір також дозволить створити для дітей і молоді середовище, у якому вони можуть безпечно розвивати свої таланти та здібності.

Назву нового простору – «Брама» – обрали невипадково.

«Приміщення розташоване в частині, під нижніми приміщеннями храму. Також була Остробрамська Богородиця, було посвячено цей храм їй. При виході з міста і вході, щоб охороняла, зберігала. Ми хотіли щоб збереглася історія – минуле і теперішнє», – пояснює отець Микола.

Таким чином, у церкві хочуть перетворити «Браму» на місце, де людей об’єднуватимуть не лише кава й відпочинок, а й навчання, творчість, культура та спілкування. «Брама» працює на вул. Личаківскій,175А. Щодня з 10:00 до 18:00.