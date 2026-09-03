Каплиця тривалий час не використовувалась

У храмі святителя Івана Золотоустого на вул. Лисенка у Львові розчистили історичні розписи в бічній каплиці. Її тривалий час не використовували, а в радянський час там був склад. Відтепер розписи можна оглянути, на їхню реставрацію ще шукають кошти. Про це у четвер, 3 вересня, повідомили на сторінці храму.

«Після розчищення тут відкрилася досі прихована сторінка історії святині: історичний вівтар, фрагменти первісної поліхромії та декоративного живопису, різьблені архітектурні елементи й мозаїчна підлога. Збережене оздоблення дозволяє побачити частину сакрального простору таким, яким він був понад століття тому», – розповіли у церкві.

фото зі сторінки парафії

Дослідження історичних оздоб храму триває вже кілька років. У 2015–2021 роках за гроші з міського бюджету відновили дах церкви й будівлі академії, а також провели протиаварійні роботи на сходах. У 2025 році реставратор Андрій Почеква з командою розкрив на бічній стіні храму первинні сецесійні розписи початку ХХ ст. авторства українського художника Юліана Крупського.

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Фахівці мають дослідити, законсервувати та реставрувати мистецьк елементи. Сьогодні історична каплиця відкрита для огляду.

Розписи храму з сецесійними ангелами (фото зі сторінки парафії)

Нагадаємо, цей храм при жіночому монастирі францисканок збудували як костел за проєктом Юліана Захаревича у 1880-х роках у стилі історизму з неоготичними та неороманськими рисами. Кам’яні деталі для костелу проєктував відомий скульптор Леонард Марконі. Вітражі виготовили у Мюнхені. Після того, як францисканки виїхали зі Львова, радянська влада перетворила монастирський комплекс на інфекційну лікарню. У храмі влаштувала склад і архів. У 1990-х роках комплекс частково передали УПЦ КП і Львівській духовній семінарії. Зараз це церква Івана Золотоустого ПЦУ.