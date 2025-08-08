Храм будували як костел при жіночому монастирі францисканок

У Львові реставрують розписи церкви Івана Золотоустого на вул. Лисенка, 43. Фахівці зробили зондажі і виявили під двома шарами набілів фрески, які виконав Юліан Крупський. Це орнаментальні розписи, зображення ангелів у стилістиці пізньої сецесії.

Храм збудували як костел Найсвятішого Серця Ісусового при жіночому монастирі францисканок у 1880-х роках. Перший проєкт створив Карл Ґреґор, але його відхилили, тоді відомий львівський архітектор Юліан Захаревич погодився безоплатно напрацювати проєкт храму. Костел збудований у стилі історизму, має неоготичні та неороманські риси. Фасад – з нетинькованої червоної цегли, що притаманна багатьом об’єктам Захаревича. Кам’яні деталі у костелі проєктував відомий скульптор Леонард Марконі. Вітражі виготовили у Мюнхені.

Вітраж кінця XIX ст. на фасаді храму, який відновили у 2022 році за кошти іноземних фондів (фото ZAXID.NET)

Інтер’єр храму розписував у 1930-і роки художник Юліан Крупський, який працював викладачем у художньо-промисловій школі (сучасний коледж імені Труша). Реставратор Андрій Почеква зазначив, що розписи – це зразок пізньої сецесії. На бічній стіні храму виявили зображення ангелів – серафимів, херувимів, над їхнім розчищенням вже працюють фахівці. Ці фрески схожі на розписи в Кохавино (Гніздичів), де, ймовірно, теж працював цей художник.

Віднайдені ангели на стіні храму (фото Анастасії Смольєнко)

Віднайдені ангели на стіні храму (фото Анастасії Смольєнко)

Настоятель храму і монастиря Кипріян Лозинський на брифінгу 8 серпня розповів, що після того, як францисканки виїхали зі Львова, радянська влада перетворила монастирський комплекс на інфекційну лікарню. У храмі був склад і архів з медичними справами працівників КДБ.

У 1990-х роках комплекс частково передали УПЦ КП і Львівській духовній семінарії. Зараз це церква Івана Золотоустого ПЦУ і Львівська православна богословська академія.

«Храм був перебілений, але місцями побілка була знищена і обсипана, а під ними проглядалися розписи. У 1990-х не було можливості відновити розписи, але їх законсервували. У 2021 році вирішили почати дослідження стін і у різних місцях виявили розписи. Зараз ми знайшли частину коштів і починаємо працю над реставрацією», – розповів о. Кипріян Лозинський.

Роботи почали в тому місці, де зробили перші зондажі і виявили обличчя ангела. Художник-реставратор Андрій Почеква зазначив, що реставрація триватиме близько 2 місяців.

Реставраційні роботи почали на одній стіні (фото ZAXID.NET)

«Внаслідок затікання даху є багато пошкоджених висолами і водою ділянок, аварійний стан тиньку і фарбового шару – це буде найбільша складність реставрації. Але пізніші побілки – вапняно-крейдяні, їх не буде складно зняти без пошкоджень авторського малярства», – прокоментував фахівець.

Керівниця Офісу охорони культурної спадщини ЛМР Тетяна Балукова наголосила, що церква є пам’яткою місцевого значення. ЛМР дофінансовувала відновлення аварійного даху та підпірної стіни цього храму. Відновлення розписів профінансують меценати, а міськрада домовилася про безкоштовну оренду риштувань на час робіт.