Після реставрації вітраж залишиться у майстерні до закінчення бойових дій

У львівській церкві святого Івана Золотоустого реставрують вітраж. Відновленням 130-річної пам’ятки із біблейною сценою Непорочного Зачаття займається реставраторка Марія Шумська-Барвінок. Роботи профінансував міжнародний фонд Aliph.

Як розповідав ZAXID.NET, на початку війни у Львові почали убезпечувати пам’ятки архітектури, вітражі, скульптури, барельєфи від потенційних загроз. У церкві Івана Золотоустого великі вітражі вівтарної частини закрили спеціальними захисними конструкціями. А круглий вітраж над входом довелося демонтувати, його пошкоджений стан не дозволяв захистити на місці.

Реставраторка Марія Шумська-Барвінок зазначила, що вітраж розсипався під руками, мав багато дефектів, спайка між елементами була знищена. Його неможливо було просто закрити щитом, бо найменша ударна хвиля чи сезонний буревій його б зруйнували.

Для реставрації вітража потрібно вивчити кожен елемент, знайти і зафіксувати усі дефекти, подбати про належне кріплення.

«Особливістю таких вітражів є те, що велика частина кольору отримана за допомогою нанесення чорної та коричневої фарб на кольорове скло. Такий тип декору робить вітраж дуже важким у процесі реставрації, оскільки фарбовий шар тонкий і значно делікатніший, ніж скло, забарвлене в основній масі», – пояснюють фахівці управління охорони історичного середовища ЛМР.

фото Марії Шумської-Барвінок

«Чорна фарба була погано відпалена і вся відлущилася та стала втрачена. Тобто з неї залишилися лише рештки, власне з яких і змогли зробити висновок, що вона була. Доповнення зроблені всі спеціальною фарбою, яка при потребі може бути очищена і залишиться першопочатковий вигляд. Тобто всі реставраційні вимоги щодо відворотності дотримані», – додала Марія Шумська-Барвінок.

Церква святого Івана Золотоустого на вул. Лисенка у Львові (ПЦУ) – це колишній костел Найсвятішого Серця Ісусового і монастир францисканок. Автор проекту будівництва – Юліан Захарієвич. Три вітражі виготовлені мюнхенською фірмою Маєра у 1887-1889 роках. Центральний вітраж зображує Найсвятіше Серце Ісуса, бокові вітражі присвячені св. Меланії і Архангелові Михаїлу. Вітраж у круглому вікні на фасаді церкви зображує Непорочне Зачаття. Впродовж останніх 10 років у церкві відновили шпиль, дерев’яні двері, відреставрували дахи.

Зараз у Львові реставрують лише ті об’єкти, які розпочали до війни, або ті, що профінансували міжнародні фонди. За підтримки фонду Aliph також відновлять чотири вітражі житлового будинку на вул. Князя Романа, 34.