Реставратори приступили до відновлення третьої фігури зі скульптурної групи «Хрещення Ісуса Христа Іваном Предтечею», які прикрашають будинок на пл. Ринок, 23. Ренесансна кам’яниця Шольц-Вольфовичів XVI ст. є пам’яткою національного значення. Понищені часом скульптури відновлюватимуть спільно українські і польські реставратори. Роботу фінансує фонд Дідушицьких, повідомляє прес-служба ЛМР.

Першу скульптуру для реставрації демонтували ще в кінці минулого року, другу – після повномасштабного вторгнення. 18 липня з будинку зняли третю частину. Спочатку їх хотіли відновлювати на будинку, але вирішили демонтувати і перенести в майстерню, розповіла ZAXID.NET начальниця управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко. Над ними вже працюють фахівці.

фото реставраторки Анни Кудзі

Будинок на пл. Ринок №23 збудований у 70-х роках XVI століття, згодом його перебудували в стилі ренесанс. Кам’яниця належала сім’ї Шольц-Вольфовичів. Фасад будинку декорований як біблійними композиціями, так і скульптурними портретами звичайних львів’ян. Автором скульптурної композиції ймовірно є Ян Заремба.

Скульптурна група «Хрещення Ісуса Христа Іваном Предтечею» до реставрації (фото Центру міської історії)

Реставраційні роботи у місті фактично зупинені, хіба доробляють ті, що розпочали до війни. Єдиним винятком є відновлення вітражів за спонсорські гроші.

«Фонд Aliph дав нам кошти на реставрацію 5 вітражів. Один на головному фасаді церкви Івана Золотоустого, його після відновлення не повертатимуть в храм до кінця війни. Ще 4 вітражі відновлять у житловому будинку на вул. Князя Романа», – пояснила ZAXID.NET Лілія Онищенко.

Вся увага пам’яткоохоронної сфери в основному сконцентрована на захисті спадщини від потенційних загроз в умовах війни. На храмах та інших цінних пам’ятках закривають вітражі, скульптури. У Львові вже захищені каплиця Боїмів, Кампіанів, латинська катедра, фонтани на площі Ринок. Фасад унікальної Чорної кам’яниці, яку повністю відреставрували у 2019 році, захистили спеціальним обладнанням від ймовірних руйнівних загроз. Роботи профінансував фонд посольства США.

За інформацією управління охорони історичного середовища ЛМР, фонд Aliph, що займається захистом, від початку війни допомагає музеям та історичним містам України. Для Львова і області фінансує 3D сканування 10 великих об’єктів, цифрування архівів, реставрацію демонтованих вітражів, надає музеям і архівам пакувальні матеріали. Міжнародні організації «ICCROM», «ICOMOS», які займаються збереженням та охороною світової культурно-історичної спадщини, домовилися налагодити ефективнішу співпрацю з Львівщиною, зокрема у воєнний час.