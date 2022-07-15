Міжнародні організації допомагатимуть Львівщині зберігати історичну спадщину
До Львова приїхали представниці ICOMOS та ICCROM
На запрошення «Штабу порятунку спадщини» до Львова приїхали представники організацій, які займаються збереженням та охороною світової культурно-історичної спадщини. Делегати міжнародних організацій «ICCROM», «ICOMOS» 15 липня провели зустріч з керівником Львівської ОВА Максимом Козицьким, на якій домовилися налагодити ефективнішу співпрацю з Львівщиною, зокрема у воєнний час.
«Українська культурна спадщина є також спадщиною світовою. Тому маємо дбати про неї спільними зусиллями. Ми готові надалі допомагати Україні у збереженні та відновленні культурних пам’яток. Для нас важливо, щоб цей процес тривав надалі і ми готові надавати наших фахівців для його пришвидшення. Також ми готові провести невеликі тренінги на локаціях пам’яток культури, під час яких наші спеціалісти розкажуть співробітникам цих закладів, як правильно боротися з вогнем, що є вкрай важливо у час війни», – пояснила президентка «ICOMOS» Тереза Патрісіо.
На зустрічі обговорили перспективи навчання новітніх технологій реставрації та консервації для українських фахівців, а також потенційні студентські реставраційні практики за кордоном.
Ще однією важливою темою була можливість отримання фінансової допомоги для продовження та завершення реставрації, розпочаті ще перед повномасштабною війною, особливо об’єктів у критичному стані.
«Фінансування більшості державних програм припинилося. Але наші пам’ятки не можуть чекати до завершення війни. Тому ми весь час шукаємо найрізноманітніші можливості за кордоном та налагоджуємо співпрацю з нашими міжнародними колегами і профільними організаціями», – розповіла директорка департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОВА Олена Василько.
Довідково:
Міжнародний центр з дослідження, збереження та реставрації культурних цінностей (ICCROM) – це міжурядовий орган, учасниками якого є держави-члени ЮНЕСКО. Центр займається експертною оцінкою стану збереження об’єктів, включених до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, готує спеціалістів із реставрації об’єктів культурної спадщини, а також консультує щодо захисту й відновлення об'єктів культури. Україна є членом ICСROM з 2016 року.
Міжнародна рада пам’яток та видатних місць (ICOMOS) – міжнародна асоціація професіоналів, заснована 1965 року у Варшаві, для збереження та захисту культурної спадщини в усьому світі.
Штаб порятунку спадщини (HERI) – громадська ініціатива, що виникла як відповідь на воєнну загрозу культурній спадщині України. Члени організації консультують, сприяють у наданні пакувальних матеріалів, хмарних сховищ для цифрових матеріалів та гуманітарної допомоги музейним установам в 19 регіонах України. Працівники штабу допомагають також евакуйовувати унікальні колекції з місць, де ведуться обстріли. Його співзасновником зі Львова є голова ЛОГО «Тустань» Василь Рожко.