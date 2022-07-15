Президентка «ICOMOS» Тереза Патрісіо наголосила, що українська культура належить до світової спадщини

На запрошення «Штабу порятунку спадщини» до Львова приїхали представники організацій, які займаються збереженням та охороною світової культурно-історичної спадщини. Делегати міжнародних організацій «ICCROM», «ICOMOS» 15 липня провели зустріч з керівником Львівської ОВА Максимом Козицьким, на якій домовилися налагодити ефективнішу співпрацю з Львівщиною, зокрема у воєнний час.

«Українська культурна спадщина є також спадщиною світовою. Тому маємо дбати про неї спільними зусиллями. Ми готові надалі допомагати Україні у збереженні та відновленні культурних пам’яток. Для нас важливо, щоб цей процес тривав надалі і ми готові надавати наших фахівців для його пришвидшення. Також ми готові провести невеликі тренінги на локаціях пам’яток культури, під час яких наші спеціалісти розкажуть співробітникам цих закладів, як правильно боротися з вогнем, що є вкрай важливо у час війни», – пояснила президентка «ICOMOS» Тереза Патрісіо.

На зустрічі обговорили перспективи навчання новітніх технологій реставрації та консервації для українських фахівців, а також потенційні студентські реставраційні практики за кордоном.

Ще однією важливою темою була можливість отримання фінансової допомоги для продовження та завершення реставрації, розпочаті ще перед повномасштабною війною, особливо об’єктів у критичному стані.

«Фінансування більшості державних програм припинилося. Але наші пам’ятки не можуть чекати до завершення війни. Тому ми весь час шукаємо найрізноманітніші можливості за кордоном та налагоджуємо співпрацю з нашими міжнародними колегами і профільними організаціями», – розповіла директорка департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОВА Олена Василько.

Довідково:

Міжнародний центр з дослідження, збереження та реставрації культурних цінностей (ICCROM) – це міжурядовий орган, учасниками якого є держави-члени ЮНЕСКО. Центр займається експертною оцінкою стану збереження об’єк­тів, включених до все­світньої спадщини ЮНЕСКО, готує спеціалістів із реставрації об’єктів культурної спадщини, а також консультує щодо захисту й відновлення об'єктів культури. Україна є членом ICСROM з 2016 року.

Міжнародна рада пам’яток та видатних місць (ICOMOS) – міжнародна асоціація професіоналів, заснована 1965 року у Варшаві, для збереження та захисту культурної спадщини в усьому світі.

Штаб порятунку спадщини (HERI) – громадська ініціатива, що виникла як відповідь на воєнну загрозу культурній спадщині України. Члени організації консультують, сприяють у наданні пакувальних матеріалів, хмарних сховищ для цифрових матеріалів та гуманітарної допомоги музейним установам в 19 регіонах України. Працівники штабу допомагають також евакуйовувати унікальні колекції з місць, де ведуться обстріли. Його співзасновником зі Львова є голова ЛОГО «Тустань» Василь Рожко.