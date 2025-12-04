Кілька лідерів європейських країн застерегли Зеленського від зустрічі з переговорниками від США - Віткоффом та Кушнером

Деякі лідери європейських країн у розмові з президентом України Володимиром Зеленським застерігали його щодо можливої зради інтересів Києва з боку Сполучених Штатів Америки. Про це повідомило у четвер, 4 грудня, німецьке видання Spiegel, яке отримало стенограму розмови лідерів країн.

За даними видання, конфіденційна розмова між Зеленським та низкою європейських лідерів відбулася ще 1 грудня, після зустрічі української та американської делегацій у Флориді щодо мирних домовленостей. Тоді з українським президентом спілкувалися:

президент Франції Емманюель Макрон,

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц,

генеральний секретар НАТО Марк Рютте,

президент Фінляндії Александер Стубб,

прем'єр-міністри Польщі Дональд Туск,

премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні,

премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен,

премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стрьоре,

президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн,

президент Ради ЄС Антоніу Кошта.

Німецьке видання повідомило, що під час розмови Емманюель Макрон заявив Зеленському про те, що «існує ймовірність того, що США зрадять Україну в питанні території без чіткого визначення гарантій безпеки». Крім того, французький лідер додав про «велику небезпеку» для Зеленського, проте про що саме йдеться, Spiegel не уточнило.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також попередив Зеленського, щоб він був «надзвичайно обережним найближчими днями».

«Вони ведуть гру, як з вами, так і з нами», – сказав Мерц. Видання припускає, що він мав на увазі спецпосланця президента США Стіва Віткоффа та зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, які поїхали на переговори з Путіним.

Александер Стубб та Марк Рютте, які мають добрі стосунки з Дональдом Трампом, також застерегли від цих перемовників та погодилися, що «не повинні залишати Україну та Володимира наодинці з цими хлопцями».

Кілька учасників розмови підтвердили журналістам факт дзвінка, двоє з них підтвердили, що зміст оприлюдненої стенограми був точно переданий. Водночас підтвердити конкретні цитати співрозмовники видання відмовилися. Крім того, в офісі Макрона заперечили, що він говорив про загрозу зради з боку США.

Нагадаємо, перший раунд перемовин Україна та США провели 23 листопада у Швейцарії. Тоді обговорювався мирний план США, який складався з 28 пунктів. Документ передбачав значні поступки з боку України. Зокрема, від Києва вимагалось скоротити чисельність української армії, відмовитись від намірів стати членом НАТО, а також передати під контроль Росії всю територію Донецької області. Наступного дня, 24 листопада, Володимир Зеленський повідомив, що після переговорів у Женеві мирний план зазнав змін: його скоротили й урахували позиції України.

2 грудня американська делегація, у складі якої були спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер, провели майже п’ятигодинні переговори з російським диктатором Владіміром Путіним. Після зустрічі помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що сторони не досягли компромісу щодо завершення війни. Після цього Володимир Зеленський анонсував ще один раунд переговорів зі США щодо завершення війни.