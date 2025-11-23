У Женеві відбувся перший раунд перемовин української та американської делегацій

У швейцарській Женеві завершився перший раунд перемовин української та американської делегацій щодо мирного плану. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який очолює делегацію від України.

«Хочу підтвердити: ми провели дуже продуктивну першу зустріч із шановною американською делегацією. Досягли дуже доброго прогресу й рухаємося вперед до справедливого та тривалого миру. Український народ як ніхто заслуговує на цей мир і прагне його», – написав Андрій Єрмак.

Андрій Єрмак анонсував другу зустріч делегацій для роботи «над спільними пропозиціями із залученням наших європейських партнерів», проте не уточнив, коли саме вона відбудеться. Він також зазначив, що остаточні рішення ухвалюватимуть Дональд Трамп та Володимир Зеленський.

Державний секретар США Марко Рубіо також назвав перемовини з Україною «найпродуктивнішими та найважливішими за весь час, відколи ми беремо участь у цьому процесі». Рубіо повідомив, що сторони обмінялися пропозиціями та продовжать працювати над зменшенням розбіжностей. Також держсекретар США зазначив, що до мирного плану вноситимуться зміни.

«У нас є дуже хороша робоча версія, яка вже була створена на основі пропозицій усіх відповідних сторін, що беруть участь у цьому процесі, і ми змогли зараз розглянути деякі з цих питань, пункт за пунктом. І я думаю, що ми досягли значного прогресу Ми працюємо над ними, вносячи деякі зміни в надії ще більше зменшити розбіжності та наблизитися до чогось, що буде прийнятним як для України, так і, очевидно, для Сполучених Штатів», – сказав Марк Рубіо.

Зауважимо, що перед цим Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social опублікував допис, у якому звинуватив Україну в «невдячності». За совами глави Білого дому, лідери України «не висловили ніякої вдячності за наші зусилля».

Після цього Володимир Зеленський опублікував два дописи зі словами вдячності для США та Європи.

«Україна вдячна Сполученим Штатам, кожному американському серцю та особисто Президенту Трампу за допомогу, яка, починаючи з “джавелінів”, рятує життя українців. Ми дякуємо всім у Європі, у Групі семи і Групі двадцяти, хто допомагає нам захищати життя. Важливо зберігати підтримку», – написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що план США щодо завершення війни передбачає значні територіальні поступки з боку України. Зокрема, Київ нібито має передати під контроль Москви всю територію Донецької області, включно з неокупованими населеними пунктами. Також від України вимагають значного скорочення чисельності ЗСУ та надання російській мові статусу державної. Проти такого плану виступили лідери європейських країн, заявивши про готовність долучитися до розробки справедливого документа з врахуванням інтересів України.

22 листопада Дональд Трамп заявив, що мирний план США не є остаточною пропозицією для України.