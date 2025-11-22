Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення делегації

Президент Володимир Зеленський у суботу, 22 листопада, підписав указ №854/2025 про створення делегації України для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами та іншими міжнародними партнерами, а також із представниками Росії.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що українська делегація у Швейцарії незабаром проведе консультації з високопосадовцями США щодо майбутньої мирної угоди.

«Це черговий етап діалогу, який триває останніми днями і який, передусім, покликаний узгодити бачення подальших кроків. Ми цінуємо участь американської сторони та готовність до предметної розмови. Україна й надалі діятиме відповідально, професійно й послідовно – так, як цього вимагає наша національна безпека», – написав Умєров.

Зеленський затвердив склад делегації, її очолить керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

У складі делегації є також:

секретар РНБО Рустем Умєров та його заступник Євгеній Острянський,

начальник ГУР Кирило Буданов,

начальник Генштабу Андрій Гнатов,

голова СЗР Олег Іващенко,

перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця,

заступник голова СБУ Олександр Поклад,

радник Єрмака Олександр Бевз.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила план з 28 пунктів для досягнення миру між Росією та Україною. За даними Axios, план містить серйозні поступки з боку України, зокрема про передачу Росії частину неокупованого Донбасу. Крім того, від України вимагають вдвічі скоротити чисельність ЗСУ, заморозити лінію боєзіткнення на Запоріжжі та Херсонщині.

20 листопада Офіс президента офіційно повідомив, що Зеленський отримав від США план про завершення війни в Україні. Вже 21 листопада Володимир Зеленський записав звернення, в якому попередив про інформаційний та політичний тиск та заявив, що Україна продовжуватиме працювати над мирним планом без зради державних інтересів.