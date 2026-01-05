Через розлив олії за межі заводу неможливо проїхати центральною набережною міста

У понеділок, 5 січня, росіяни атакували дронами Дніпро. Безпілотники вдарили по заводу олії «Олейна» – внаслідок атаки розлилося 300 т олії, повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

За словами міського голови, через російський обстріл та розлив олії протягом 2-3 днів буде неможливо проїхати Січеславською Набережною, розташованою в центрі Дніпра. Зазначимо, саме біля місцевої набережної розташований олійно-екстракційний завод, який належить американській агрогрупі Bungе.

«В результаті атаки дронів на дороги Дніпра вилилось 300 тонн олії. Росіяни разбомбили американську власність, бо завод належить компанії «Бунге» з Сент- Луїс, Міссурі», – повідомив Філатов.

За даними т.в.о голови Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка, внаслідок атаки також знищені авто і лінія електропередач. Інформація про загиблих чи постраждалих не надходила.

На місці події працюють комунальники, які прибирають олію та засипають її піском.

Зазначимо, Bunge – одна з провідних світових агрокомпаній. Вона спеціалізується на постачанні основних продуктів харчування, кормів та палива. До складу компанії входить виробник олії «Олейна». Обсяги переробки соняшникового насіння – 1200 т на добу.

На момент публікації у компанії не коментували атаку.