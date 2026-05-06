Ремонт дороги Дроздовичі – Міжинець – Бісковичі почали у 2023 році, однак згодом роботи зупинили

Після втручання прокуратури департамент дорожнього господарства Львівської ОВА розірвав угоду з фірмою-підрядником «Шляховик-Т» щодо ремонту дороги місцевого значення Дроздовичі – Міжинець – Бісковичі у Самбірському районі на суму понад 562 млн грн.

Як повідомили у середу, 6 травня, в прокуратурі Львівщини, договір було укладено між профільним департаментом ЛОВА та підрядником. Роботи фактично виконувались лише у 2023 році, тоді як упродовж 2024-2026 років послуги не надавалися.

«Попри відсутність виконання робіт та бюджетного фінансування, департамент не ініціював зменшення обсягів чи розірвання договору. Натомість у грудні 2025 року сторони уклали додаткову угоду, якою відтермінували виконання зобов’язань ще на рік», – зазначили в прокуратурі.

Прокуратура звернулась до суду з позовом про визнання недійсною додаткової угоди. Сторони погодилися з доводами прокурора та добровільно розірвали договір, не чекаючи судового рішення.

Як зазначається в ухвалі Господарського суду Львівської області, після втручання прокурорів департамент дорожнього господарства ЛОВА та ТзОВ «Шляховик-Т» «за згодою сторін» розірвали договір від листопада 2023 року щодо ремонту дороги місцевого значення Дроздовичі – Міжинець – Бісковичі, протяжністю 31 км. Відповідно, суд закрив провадження у справі.

Згадана дорога сполучає прикордонні населені пункти з Самбором. За результатами тендеру, загальна вартість ремонту дороги становила майже 640 млн грн.

За даними YouControl, ТзОВ «Шляховик-Т» було зареєстроване у 2019 році у Теребовлі на Тернопільщині, однак згодом фірму перереєстрували до Львова. Спершу власником був громадянин Вірменії був Сірак Мнацаканян, а нині нею володіє бродівський підприємець Микола Карпець.

У січні 2026 року департамент дорожнього господарства Львівської ОВА уклав угоду з компанією «Шляховик-Т» на утримання місцевих доріг на суму 1,4 млрд грн.