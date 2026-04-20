Розірвано угоду про ремонт вул. Залізничної в Рудках

Після втручання прокурорів Рудківська міська рада на Львівщині розірвала угоду з підрядником про ремонт дороги за 9,5 млн грн.

Як повідомили у понеділок, 20 квітня, в прокуратурі Львівщини, між Рудківською міською радою та приватним підприємством було укладено спірний договір, за умовами якого мало бути виділено понад 9,5 млн грн з бюджету. Суб’єкт господарювання мав провести капітальний ремонт дороги у місті Рудки.

«Проте укладений договір був з порушенням бюджетного законодавства. У бюджеті не було передбачено потрібної суми коштів для цієї закупівлі. Тому оплатити роботи за укладеним договором було неможливо», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Реагуючи на порушення, прокуратура звернулась до суду з позовом про припинення правовідносин. У результаті сторони погодились із доводами прокурорів та вирішили добровільно розірвати договір підряду, не чекаючи рішення суду.

У вересні 2023 року виконавчий комітет Рудківської міськради за результатами тендеру уклав угоду з львівським ПП «Ремдор» про капітальний ремонт комунальної дороги на вул. Залізничній. Загальна вартість робіт становила понад 15 млн грн.