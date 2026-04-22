Раніше суд визнав незаконною приватизацію Об'єнанням профспілок будівлі на просп. Шевченка

Північний апеляційний господарський суд 21 квітня скасував ухвалену півтора року тому цим же судом постанову та повернув Будинок профспілок, що на просп. Шеченка, 7 у центрі Львова, Об’єднанню профспілок Львівщини. Про це повідомив начальник юридичного відділу Львівської облради Ярослав Гасяк.

У жовтні 2024 року Північний апеляційний господарський суд підтвердив, що Об’єднання профспілок Львівщини незаконно (на підставі рішення облвиконкому від 1949 року) зареєструвало за собою право приватної власності на будинок на просп. Шевченка, 7 («хмарочос Шпрехера») та повернув майно громаді Львівщини.

Після цього Верховний Суд відхилив касаційну скаргу Об’єднання профспілок, а Львівська обласна рада зареєструвала за собою право комунальної власності. Орендна плата з користувачів будівлі почала надходити в обласний бюджет.

«Частина користувачів (серед яких деякі профспілки, підприємці та, зокрема, і McDonald's) відразу погодилась офіційно переукласти договори оренди, інша ж (ОПЛ та решта профспілок, ФОПи, адвокатські об’єднання та відомі загалу громадські організації) – всіляко намагалась уникати нових договорів та ігнорувала наше прохання владнати орендні відносини в правовому полі», – повідомив Ярослав Гасяк.

З його слів, McDonald's щомісяця сплачував в обласний бюджет близько 650 тис. грн, займаючи площу 493 м2 із загальної площі 3863 м2.

Об’єднання профспілок Львівщини у серпні 2025 року подало новий судовий позов за нововиявленими обставинами. «Формальна причина: начебто є архівний папірець УРСР, який підтверджує право приватної власності ОПЛ, що є абсурдом і нонсенсом», – зауважив Ярослав Гасяк.

За словами юриста, у суді тричі відбувався автоматизований розподіл справи, доки вона не потрапила до «потрібних суддів».

«Третя «рулетка» авторозподілу суддів вже була більш готова до “правильного” рішення (головуючий суддя Станік С.Р., судді Гончаров С.А., Крижний О.М.)», – вважає Ярослав Гасяк.

За день до розгляду справи відбулася заміна одного з суддів – у зв’язку з перебуванням судді Крижного у відрядженні, його замінюють на нового суддю Ткаченко. «І вуаля. Північний апеляційний господарський суд скасовує своє ж рішення, яке він ухвалив 1,5 роки тому», – додав Ярослав Гасяк.

З його слів, таке рішення викликає багато питань до судової системи, яка «потребує якнайшвидшого перезавантаження». Львівська облрада буде оскаржувати згадану постанову.

«Ми точно не відступимо. Оскаржуємо та подаємо скарги та звернення у всі можливі інстанції, аби повернути державі та громадам те, що в них колись поцупили», – наголосив юрист.