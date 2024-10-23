Будинок №7 на просп. Шевченка у Львові з радянських часів використовує Обʼєднання профспілок Львівщини

Північний апеляційний господарський суд визнав незаконною і скасував реєстрацію права власності на Будинок профспілок у центрі Львова за Обʼєднанням профспілок Львівщини. Суд повернув будівлю у обласну комунальну власність.

Ще у 1994 році Львівська облрада прийняла ухвалу, якою виключила з комунальної власності Будинок профспілок на просп. Шевченка, 7 у Львові загальною площею 3 836,3 м2. Однак прокуратура вважає цю ухвалу незаконною, адже ЛОР тоді не мала таких повноважень. Крім цього, з 1991 року за постановою Кабміну цей будинок належав до житлового і нежитлового фонду місцевих рад, та був віднесений до об’єктів комунальної власності.

Через це прокуратура звернулась у суд, аби скасувати ухвалу ЛОР від 1994 року та державну реєстрацію права приватної власності за Об’єднанням профспілок Львівщини на будинок на просп. Шевченка, 7, який незаконно провели у 2020 році.

Ще під час досудового розслідування, правоохоронці оголосили підозру колишньому державному реєстратору Михайлові Живку, братові скандальної львівської активістки Олени Живко, за незаконну перереєстрацію Будинку профспілок. У 2020 році він перереєстрував будівлю в центрі Львова у приватну власність Об’єднання профспілок Львівщини. Підставою для такої реєстрації вказав рішення виконавчого комітету місцевої ради депутатів, датоване ще 24 лютого 1949 року.

У суді представники профспілок посилались на це ж рішення виконкому Львівської міської ради від 1949 року, яким будинок передали обласній Раді професійних спілок як компенсацію за раніше вилучене для потреб держави майно. Йдеться про будинок №4 на сучасній пл. Григоренка, який передали управлінню МВС.

Представники Львівської облради в суді повідомили, що погоджуються з вимогою прокуратури повернути майно в обласну власність, адже рішення від 1994 року стосувалося передачі будинку на баланс профспілок, а не у власність. Таке ж рішення було і у 1949 році, коли профспілки отримали майно лише в користування.

У квітні 2024 року Господарський суд Києва визнав ухвалу ЛМР від 1949 року законною і відмовився повернути Будинок профспілок у центрі Львова в обласну комунальну власність. Прокуратура оскаржила це рішення в апеляції. 2 жовтня Північний апеляційний господарський суд ухвалив нове рішення, яким скасував ухвалу ЛОР від 1994 року про передачу будинку у власність профспілок, скасував усі державні реєстрації за Обʼєднанням профспілок Львівщини, зокрема, за 1997 рік, 2008 рік та 2020 рік. Цю постанову можна оскаржити в касації, однак вона вже набрала законної дії і на її основі ЛОР може реєструвати на будинок право комунальної власності.

Будинок на проспекті Шевченка, 7 збудований у 1929 році для одного з найбагатших львівських підприємців Йони Шпрехера, тому будинок називають ще «хмарчосом Шпрехера». З радянських часів будівлю використовує Об’єднання профспілок Львівщини, також там розміщені офісні приміщення, на першому поверсі – різні заклади харчування.