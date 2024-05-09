Будинок №7 на просп. Шевченка у Львові з радянських часів використовує Обʼєднання профспілок Львівщини

Господарський суд Києва відмовився повернути Будинок профспілок у центрі Львова в обласну комунальну власність. Суд визнав законною приватизацію будинку Об’єднанням профспілок на підставі рішення 1949 року.

Як вказано в матеріалах справи, у 1994 році Львівська облрада прийняла ухвалу, якою виключила з комунальної власності Будинок профспілок на просп. Шевченка, 7 у Львові. Однак прокуратура стверджує, що ця ухвала є незаконною, адже ЛОР не мала таких повноважень. Крім цього, як стверджує прокурор, із 1991 року за постановою Кабміну цей будинок належав до житлового і нежитлового фонду місцевих рад, та був віднесений до об’єктів комунальної власності. В суді прокурор просив скасувати ухвалу ЛОР від 1994 року, скасувати державну реєстрацію права приватної власності за Об’єднанням профспілок Львівщини на будинок на просп. Шевченка, 7, який незаконно провели у 2020 році.

Ще під час досудового розслідування, правоохоронці оголосили підозру колишньому державному реєстратору Михайлові Живку, братові скандальної львівської активістки Олени Живко, за незаконну перереєстрацію Будинку профспілок. У 2020 році він перереєстрував будівлю в центрі Львова у приватну власність Об’єднання профспілок Львівщини. Підставою для такої реєстрації вказав рішення виконавчого комітету місцевої ради депутатів, датоване ще 24 лютого 1949 року.

У суді представники профспілок посилались на це ж рішення виконкому Львівської міської ради від 1949 року, яким будинок передали обласній Раді професійних спілок як компенсацію за раніше вилучене для потреб держави майно. Йдеться про будинок №4 на сучасній пл. Григоренка, який передали управлінню МВС.

Представники Львівської облради в суді повідомили, що погоджуються з вимогою прокуратури повернути майно в обласну власність. В ЛОР зазначили, що рішення від 1994 року стосувалося передачі будинку на баланс профспілок, а не у власність. Таке ж рішення було і у 1949 році, коли профспілки отримали майно лише в користування.

Враховуючи обставини справи, суддя Ірина Борисенко при винесені рішення зауважила, що в ЛОР не було права скасовувати ухвалу від 1949 року, оскільки цю ухвалу прийняла міська рада законно. Тому суд відмовив прокуратурі в задоволенні позову. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

«Суд не вбачає підстав для скасування державної реєстрації, яка проведена 16.03.2020 державним реєстратором Солонківської сільської ради Пустомитівського району Львівської області, тому у цій частині позовні вимоги також задоволенню не підлягають», – вказано в рішенні суду.

Будинок на проспекті Шевченка, 7 збудований у 1929 році для одного з найбагатших львівських підприємців Йони Шпрехера, тому будинок називають ще «хмарчосом Шпрехера». З радянських часів будівлю використовує Об’єднання профспілок Львівщини, також там розміщені офісні приміщення, на першому поверсі – різні заклади харчування.