У результаті махінацій Будинок профспілок перейшов у приватну власність

Господарський суд міста Києва відкрив провадження за позовом Галицької окружної прокуратури міста Львова щодо повернення Будинку профспілок у центрі Львова в комунальну власність.

Прокурори вимагають визнати незаконною ухвалу Львівської обласної ради депутатів трудящих, датовану ще 1949 роком, та скасувати державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

«Прокурори встановили, що обласна рада всупереч законодавству винесла спірну ухвалу. В подальшому, державним реєстратором було зареєстровано право власності за однією із організацій міста Львова. Відтак, з комунальної власності вибув об’єкт нерухомості загальною площею майже 4000 м2», – йдеться в повідомленні прокуратури, поширеному в четвер, 25 травня.

За даними ZAXID.NET, позов стосується повернення в комунальну власність Будинку профспілок, що на проспекті Шевченка,7 в центрі Львова.

Раніше правоохоронці оголосили підозру колишньому державному реєстратору Михайлові Живку, братові львівської активістки Олени Живко, за незаконну перереєстрацію Будинку профспілок. У 2020 році він перереєстрував будівлю в центрі Львова у приватну власність Об’єднання профспілок Львівщини. Підставою для такої реєстрації вказав рішення виконавчого комітету місцевої ради депутатів, датоване ще 24 лютого 1949 року.

Будинок на проспекті Шевченка, 7 збудований у 1929 році для одного з найбагатших львівських підприємців Йони Шпрехера, тому будинок називають ще «хмарчосом Шпрехера». З радянських часів будівлю використовує Об’єднання профспілок Львівщини, також там розміщені офісні приміщення, на першому поверсі – різні заклади харчування.