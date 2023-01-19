Державного реєстратора підозрюють у махінаціях з Будинком профспілок

Колишнього львівського держреєстратора підозрюють в незаконній реєстрації права власності на Будинок профспілок, що на просп. Шевченка в центрі Львова. Через махінації реєстратора будівля, вартістю понад 150 млн грн, незаконно перейшла у приватну власність.

«За даними слідства, львів’янин за відсутності рішення органу влади про передачу майна у приватну власність та інших документів, які підтвердили б таку передачу, незаконно вніс до Державного реєстру прав зміни щодо права власності на об’єкти нерухомого майна», – йдеться в повідомленнях Офісу генпрокурора та прокуратури Львівщини, поширених у четвер, 19 січня.

Як зазначили в прокуратурі, унаслідок незаконних дій реєстратора з державної власності вибув адміністративний будинок загальною площею майже 4 000 м2 у центрі Львова. Його ринкова вартість становить 153 млн грн. У прокуратурі уточнили ZAXID.NET, що незаконна перереєстрація відбулася у 2020 році. Після цього реєстратор звільнився з посади.

Зараз 46-річному вже колишньому держреєстратору повідомили про підозру у зловживанні повноваженнями (ч. 3 ст. 365-2 ККУ). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, також накладено арешт на все його майно. Слідчі встановлюють інших причетних до оборудки осіб.

В офіційному повідомленні не вказується, яку саме будівлю незаконно перереєстрував затриманий. Як стало відомо ZAXID.NET з джерел у правоохоронних органах, йдеться про Будинок профспілок, розташований на просп. Шевченка, 7. Будівля перебувала в державній власності. Її з радянських часів використовує Об’єднання профспілок Львівщини, також там розміщені офісні приміщення, на першому поверсі – різні заклади харчування.