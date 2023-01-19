Підозрюваним у справі реєстрації права власності на Будинок профспілок у центрі Львова виявився Михайло Живко, брат скандальної активістки Олени Живко. Про це у четвер, 19 січня, повідомив сайт «Наші гроші. Львів». Тепер вже колишній державний реєстратор Михайло Живко неодноразово фігурував у кримінальних справах про махінації з землею, зараз він під підозрою та перебуває під вартою.



У четвер, 19 січня, львівська прокуратура повідомила, що виявила незаконну реєстрацію права власності на приміщення у центрі Львова вартістю 153 млн грн. Як стало відомо ZAXID.NET з джерел у правоохоронних органах, йдеться про Будинок профспілок, розташований на просп. Шевченка, 7.

Як дізналися журналісти, підозрюваним екс-реєстратором є Михайло Живко. До слова, він також є обвинуваченим в іншій справі – щодо земель лісового фонду в Брюховичах. А ще раніше Живка виправдали у справі незаконної реєстрації земельної ділянки на вул. Липинського у Львові.

Отже, незаконна перереєстрація Будинку профспілок відбулася у 2020 році. Після цього реєстратор Живко звільнився з посади. «Згідно з реєстром нерухомості ще у 2020 році Живко вніс запис до реєстру, що 3836,3 м2 будівлі на проспекті Шевченка, 7 є у приватній власності Об’єднання профспілок Львівщини. Підставою для такої реєстрації вказав рішення виконавчого комітету місцевої Ради депутатів, датований 24 лютого 1949 року», – пишуть «Наші гроші. Львів»

Голова Об’єднання профспілок Львівщини Роман Дацько повідомив журналістам, що за рішенням 1949 року будівля була передана їм на баланс. Потім сесія обласної ради другого скликання виключила будівлю з переліку обласної комунальної власності, а далі вони виготовили реєстраційне посвідчення на майно. За словами Дацька, запис 2020 року був мотивований змінами у законодавстві.

«В суді на майно наклали арешт. Суддя переконана, що передати на баланс – то не передати у приватну власність. Але яка приватна власність була у 1949 році? Ми будемо оскаржувати це рішення. Я вважаю це рейдерським захоплення профспілкового майна. Ми всі ці роки доглядали за будівлею, відремонтували фасад, офіційно здавали приміщення в оренду. Тільки за останній час вклали 7 млн грн. А тепер хтось зацікавився цим будинком», – сказав Роман Дацько.

Додамо, що колишній 46-річний реєстратор Михайло Живко зараз перебуває під вартою, на його майно накладено арешт. ZAXID.NET вже не раз писав про цього реєстратора. Михайла Живка підозрюють у причетності до чисельних земельних махінацій. Саме Живко оформив право приватної власності на земельну ділянку, де мала проходити нова львівська вулиця. Надалі цю ділянку отримав зять Богдана Дубневича Тарас Колодій. Також саме Михайло Живко оформляв ділянку на вул. Липинського, 27 у Львові з комунальної у приватну власність. Тоді його підозрювали у службовій недбалості, яка призвела до втрати 2,5 млн грн міського бюджету.