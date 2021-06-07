Шість земельних ділянок на вул. Музейній у Брюховичах (фактично територія лісу) незаконно приватизували

До схеми з крадіжки земель селекційно-насіннєвого центру в Брюховичах дотичні родичі фігуранта санкційного списку РНБО, екс-митника та депутата Львівської облради Івана Бокала. Його діти є кінцевими власниками двох ділянок у лісі, які незаконно перейшли у приватну власність.

31 травня, прес-служби СБУ та обласної прокуратури повідомили про викриття незаконного продажу землі в лісі у Брюховичах. За офіційною інформацією прокуратури, шість земельних ділянок площею 0,15 га були в державній власності і перебували у користуванні ДП «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр». Однак у липні 2020 року земельні ділянки оформили на приватних підставних осіб.

Оформленням документів на ці землі займався Михайло Живко – державний реєстратор Солонківської сільської ради. За версією прокуратури, Живко оформляв право власності на земельні ділянки на основі підроблених документів, зокрема рішень виконкому Брюховицької селищної ради. За цю роботу Михайло Живко мав отримати неофіційну оплату, однак невідомо, чи зрештою він отримав ці гроші.

Червоним кольором на кадастровій карті позначені ділянки, які незаконно опинились у приватній власності родичів Івана Бокала

Правоохоронці уже довели причетність Живка щонайменше до незаконного оформлення трьох із шести ділянок. Загальну суму збитків експерти оцінили у 4,5 млн грн. Прокуратура клопотала до Шевченківського райсуду про відсторонення Живка від посади на час слідства від посади, однак суддя Петро Невойт не задовольнив його.

Відомо, що усі шість земельних ділянок розташовані на вул. Музейній неподалік релігійного центру Свідків Єгови у Брюховичах. Судячи з даних Державної кадастрової карти, після земельних махінацій шість ділянок по 0,15 га об’єднали у чотири більші ділянки. Одна з них має площу 0,35 га і її власницею є Мар'яна Бокало – донька фігуранта санкційного списку РНБО, екс-митника Івана Бокала. Їй також належить сусідня ділянка площею 0,33 га. Ще одна ділянка площею 0,318 га належить Василю Бокалу – батькові скандального митника. Власником четвертої земельної ділянки площею 0,318 є Тарас Гнідець – син бізнес-партнера та, ймовірно, родич Івана Бокала.

Цікаво, що поруч із краденими ділянками є ще кілька земель, які належать близьким Івана Бокала. Одна з них, зокрема, належить Ганні Бокало – матері Івана Бокала, дві Тарасові Гнідцю і ще одна – Ярославу Гнідцю.

Сусідами Бокалів в Брюховичах є непересічні люди. Одна земельна ділянка площею 0,15 га належить Людмилі Сенчук – вдові колишнього голови Львівської ОДА Степана Сенчука. Ще одну ділянку на цій території отримав у 2019 році політик та колишній т.в.о. голови Львівської ОДА Юрій Турянський разом з дружиною Оксаною Саприкою; при цьому у Юрія Турянського є будинок у Брюховичах неподалік цієї ділянки, де він офіційно зареєстрований.

Раніше прокуратура також повідомляла, що до афери з крадіжкою землі у Брюховичах дотичні ще два підприємці. Одному з них обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо, 2 квітня РНБО ввела у дію санкції проти компаній українських контрабандистів. До санкційного переліку увійшли компанії, пов’язані з львівськими бізнесменами Володимиром Дідухом з Іваном Бокалом. У 2000-х роках Іван Бокало працював начальником Рава-Руської митниці, потім також був депутатом Львівської обласної ради від «Сильної України». У 2014 році Іван Бокало потрапив у новини, коли влаштував розкішне весілля своїй доньці у Трускавці.

Михайла Живка уже не вперше підозрюють у причетності до земельних махінацій. Саме Михайло Живко оформив право приватної власності на земельну ділянку, де мала проходити нова львівська вулиця. У подальшому цю ділянку отримав зять Богдана Дубневича Тарас Колодій. Торік ZAXID.NET публікував серію розслідувань про псевдоактивістську діяльність рідної сестри Михайла Живка – очільниці організації «Об'єднання добровольців» Олени Живко.