Аферистка доброї волі

Вони – герої. Ветерани АТО ризикували своїм життям на війні. Саме їм українці довіряють та чекають, що повернувшись із фронту, ветерани наведуть лад удома. Таку довіру використовують у своїх інтересах далеко не героїчні персонажі. За статусом патріотів та волонтерів можуть ховатись аферисти. І відрізнити одних від інших не так просто.

Одну із таких історій ми розкажемо далі. Йдеться про діяльність львівської активістки, голови ГО «Об’єднання добровольців» Олени Живко, яка стала фігуранткою низки афер та гучних скандалів. Після публікації першого розслідування ZAXID.NET співробітники Національної поліції відкрили кримінальне провадження щодо діяльності Олени Живко.

Хто така Олена Живко?

Олена Живко – керівниця громадської організації «Об’єднання добровольців». Незважаючи на назву, серед її засновників – жодного добровольця. Та й створили її ще у квітні 2014 року, коли війна лише починалась. Тоді організація мала іншу назву: «Правий Сектор – Захід». Патріоти у балаклавах ходили на акції протесту, люстрували чиновників. А керівники організації ще й збирали допомогу для добровольців. Згодом виявилося, що вона не завжди доходила до адресатів.

Відтак у 2016 році Центральний штаб національно-визвольного руху «Правий сектор» опублікував на своєму сайті звернення, в якому йшлося: «До «Правого сектору» неодноразово звертались волонтери з проханням з'ясувати ситуацію щодо машини марки Dodge RAM 1500, яку минулого року передали з Канади на потреби Добровольчого Українського Корпусу. Ситуація полягала в тому, що джип Dodge, який придбав ПС Канади, мали відправити на передову, але машину чомусь на фронт передано не було. У мережі почали з'являтися повідомлення та фотодокази того, що машина використовується для власних потреб Оленою Живко, яка на той час була головою ГО «ПС-Захід».

Ще до описаних подій у серпні 2015 року «Правий Сектор – Захід» взяв участь у сутичці з конкуруючим угрупованням – ГО «Розвиток громади». Суперечка стосувалася боротьби за посаду керівника Держгеокадастру Львівщини. Це структура, яка виділяє землю по всій області. Обидві організації хотіли впливати на цей процес.

Після шарпанини у Держгеокадастрі Олена Живко заявила, що члени «Розвитку громади», діють методами бандитів 90-х - і працюють в інтересах львівського бізнесмена Ігоря Кривецького, відомого у кримінальних колах за прізвиськом Пупс.

«Режисером цього рейдерського захоплення був Веремеєнко Олександр, бізнес-партнер Пупса. Не секрет , що сам Пупс є спонсором Розвитку Громади і розвиває цю банду в потрібному і близькому йому напрямку. Через грабунок, залякування , застосування грубої сили. Вчора ці так звані активісти виконували замовлення свого спонсора», – скаржилася міським депутатам керівниця ГО «Об'єднання добровольців» Олена Живко.

Тоді вона просила мера та депутатів Львівської міськради вплинути, аби до Львова не поверталися бандитські формування. І вимагала в СБУ заборонити діяльність «Розвитку Громади». Та згодом все змінилось. «Правий сектор» розколовся, Олена Живко очолила один з його уламків, який отримав назву «Об’єднання добровольців». Дуже швидко колишні вороги стали соратниками.

Першим публічним проявом дружби стала спільна з людьми Кривецького прес-конференція у Верховній Раді. У жовтні 2018 року члени «Об’єднання добровольців» та організації Олександра Веремєєнка «Українська спілка учасників АТО» спільно з нардепом Андрієм Антонищаком виступили в кулуарах парламенту на тему «Патріоти проти мера Львова Андрія Садового».

У той же час новий союз дав перші матеріальні результати. Десятеро осіб з організації Олени Живко отримали у власність земельні ділянки біля Львова. Разом із ними власниками земельних ділянок стали Ігоря Кривецького по бізнесу, екс-голова ГО «Розвитку Громади» Андрій Болюбаш та низка активістів цієї організації. Це лише один із епізодів масштабної схеми виведення землі, що роками діяла на Львівщині.

Учасники АТО отримували землю безкоштовно і відразу передавали її потрібним людям. У схемах були задіяні керівники Держгеокадастру та тодішній голова Львівської ОДА Олег Синютка. Маючи таких покровителів, «Об’єднання добровольців», «УСУ АТО» та близькі до них організації не боялися влаштовувати силові акції.

Олена Живко в образі волонтерки під час зйомок відеозвернення до президента Володимира Зеленського (скріншот із відео)

Останній на сьогодні випадок відбувся у грудні 2019 року, коли члени угрупувань виламали двері під час засідання міської ради. У такий спосіб штурмовики намагалися вплинути на роботу журналістів ZAXID.NET. Вимагали зняти з сайту публікації із своїми фотографіями. Після цього так звані добровольці стали регулярно збиратися під будинком Садового. Під час таких пікетів керує діями підопічних та ж Олена Живко. Інколи це випадково потрапляє в прямий ефір.

«Він буде виходити десь зараз, то будеш знімав. Добре? Бо тому шо я не встигну це зробити. Я може покричу трохи, побачу. Бо журналісти мені кажуть: «Ми так намагаємося зробити, що ви адвокат, шо ви така тіпа серйозна дама, така тіпа ця... А ви так репетуєте, репетуєте. Ви можете хоч тиждень не порепетувати?». Я кажу: «Їдем, Банан, покричиш, бо журналісти просять, щоб я була культурна», – інструктувала своїх спільників Живко, не здогадуючись про відеострім у соцмережах.

Імідж культурної та серйозної адвокатки створюють на місцевому телеканалі НТА, наближеному до того ж Ігоря Кривецького. Олена Живко – постійна гостя на таких телеефірах. Там вона виступає експерткою в політичних та юридичних питаннях. Та чи справді вона на цьому знається?

«Ми не святі люди»

«Як звичайна людина, я за журналістів, за журналістські розслідування, але я дуже хочу щоб все базувалось на журналістських розслідуваннях, щоб все базувалося на фактах. Ми розуміємо, що видання ZAXID.NET належить дружині Садового. І якщо б вони хотіли десь знайти у нас якісь негативні сторони… Ми не святі люди, вони є у кожного. Та будь ласка, походіть, приділіть час, пошукайте», – зауважила під час виступу на телеканалі НТА Олена Живко.

На телеефірах Олена Живко щоразу наголошує, що вона адвокатка та юристка. В розслідуванні «Фальшиве життя Олени Живко», опублікованому на сайті ZAXID.NET, журналісти з’ясовували, чи справді Олена Живко має право на посвідчення адвоката. Адже для цього потрібно мати відповідну освіту.

Щоб стати адвокатом, потрібно навчатися 4 роки у вищому навчальному закладі і отримати диплом бакалавра про базову юридичну освіту. Після цього вступити на магістратуру, провчитися там півтора або два роки і отримати диплом про повну вищу освіту. Потім пропрацювати 2 роки у галузі права і скласти кваліфікаційний іспит. І лише тоді – отримати адвокатське посвідчення.

Тож де навчалася юристка Олена Живко? Адвокати, які перетиналися з нею в суді так відгукуються про свою колегу: «У договірних рішеннях Лєна неперевершена. У часи роботи в «Правому Секторі» багато хто її боявся. Вона і шантажем промишляла і тиснула на багатьох ясно не «авторитетом». І неодноразово повторювала, що закінчила університет Шевченка. Серед адвокатів рідко можна почути, щоб хтось хвалився своїм дипломом. Семеро з десяти адвокатів закінчили Шевченка, цим нікого не здивуєш».

На вже видаленій сторінці Олени Живко в російській мережі «Вконтакте» було вказано місце навчання користувачки – Київський національний університет Шевченка. Йшлося про заочну форму навчання та 2011 рік випуску. На запити журналістів університет спершу не надавав інформацію, посилаючись на захист персональних даних.

Тоді журналісти звернулись до інсайдера з середовища університету. Так вдалося дізнатися, що у внутрішній електронній базі факультету таки вказано ім’я Олени Живко як випускниці 2011 року. Вказано також дані диплому, який нібито отримала Живко. Однак історія навчання випускниці не простежується. Ще одна дивна обставина – диплом з такою ж серією та номером, як у Олени Живко, отримав реальний випускник університету. Таке могло статися тільки якщо вона не навчалася в КНУ ім. Шевченка, але в якийсь спосіб підробила диплом.

Журналістам вдалось вийти на людей, які виконують замовлення на виготовлення дипломів у Києві

«К нам обращались от имени этой телки. Просили срочно сделать диплом магистра юрфака КНУ. Люди были серьезные. Наши парни взяли этот заказ. Единственное условие, что если это магистратура, то до этого должен быть чистый диплом бакалавра. От них условие было, чтобы диплом магистра тоже был полностью чистый – полный комплект. Но когда подошёл момент ехать в университет закрывать вопрос, выяснилось, что диплом бакалавра у неё не чистый. Наши парни вернули деньги и больше они по ней к нам не обращались».

Лише після публікації статті, КНУ ім. Шевченка таки відповів на запит. Тільки 10 січня, майже через тиждень від публікації. прийшов лист з університету . У якому вже відповіли, що Олена Живко у них ніколи не вчилися. Однак від інсайдера розслідувачі дізналися, що після запитів та розголосу в столичному університеті всю інформацію у студентській електронній базі про Олену Живко видалили.

У відповідь на журналістське розслідування Олена Живко сама показала документ, на підставі якого отримала адвокатське посвідчення. Це диплом приватного закладу «Львівський університет бізнесу і права». Саме тут минулого року захистив кандидатську дисертацію Ігор Кривецький, в інтересах якого провадить свою діяльність Олена Живко.

Приватний заклад «Львівський університет бізнесу і права», у якому Олена Живко отримала диплом магістра (фото ZAXID.NET)

«Свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльністю отримала на підставі інших дипломів, які легко перевірити в базі єдиного реєстру. Щоб і ви самі переконалися в цьому – додаю виписку з нього. Там чітко вказано, що я закінчила Приватний вищий навчальний заклад «Львівський університет бізнесу і права», – написала у своїй відповіді Олена Живко.

Дата отримання диплому магістра – 25 червня 2010 року. Але перед тим як вступити на магістратуру спершу необхідно провчитися 4 роки на бакалавраті. Журналісти зустрілися з колишнім роботодавцем Олени Живко. Ростислав Макух розповів, що взяв дівчину на роботу в 2006-му без вищої освіти. Тоді ж вона вступила у Міжрегіональну академію управління персоналом. А через два роки - зникла і з роботи, і з навчального закладу.



«Коли вона зникла з роботи , вона була звільнена за статтею в зв’язку з тим, що вона не з’являлася на робоче місце, пам’ятаю, що телефонували на її службовий номер телефону з МАУПа і виясняли, чому вона не з’являється і просили, щоб ми її знайшли, щоб вона забрала документи», –розповідає Макух.

Підприємець Ростислав Макух звільнив Олену Живко після викриття її участі у візових аферах (фото ZAXID.NET)

В МАУПі наполягають що Олена Живко відрахована з академії ніколи не була, а успішно закінчила навчання на бакалавраті у Прикарпатському інституті МАУП у Трускавці.

«Живко Олена Олександрівна навчалася в Академії з жовтня 2002 року по липень 2007 на заочній формі навчання за напрямком «Право» і отримала диплом бакалавра. Продовжила навчання в Академії з жовтня 2008 по грудень 2009 року за спеціальністю «Правознавство» і отримала диплом спеціаліста 26 лютого 2010 року», – відписали у запиті журналістам з МАУПу.

Виходить, що у 2010 році Олена Живко отримала два дипломи: спеціаліста в МАУП та магістра - у приватному Львівському університеті бізнесу і права. Можливо, студентка одночасно вивчала право у двох університетах, а може якийсь із цих дипломів несправжній. Але одне відомо точно – диплом бакалавра, на основі якого Живко продовжила вищу освіту не може бути дійсним, оскільки під час її навчання у Прикарпатському інституті МАУП цей заклад позбавили ліцензії.

У рішенні Державної акредитаційної комісії від 26 вересня 2006 року йдеться: «Анулювати ліцензію Міжрегіональної академії управлінням персоналом для Прикарпатського інституту імені Михайла Грушевського». Згідно з рішенням ДАК (.pdf​), Прикарпатський інститут не мав права здійснювати освітню діяльність, а його студенти мали бути переведені в інші навчальні підрозділи МАУП, а бо ж навчальні заклади. Попри це Олена Живко в квітні 2007 року нібито завершила в цьому інституті навчання, а через рік отримала диплом.

Таємниче зникнення Олени Живко

Наприкінці 2008 року Олена Живко зникла з роботи у фірмі «Альянс Сервіс Україна» не просто так. Власник підприємства Ростислав Макух раптом дізнався, що його працівники за два роки отримали в польському консульстві півтори тисячі віз.

«На очі мені потрапили документи. То були довідки з місця праці, завірені нашими печатками з особами які в нас ніколи не працювали. Були ще документи з облдержадмінстрації, листи, клопотання про сприяння даним особам у видачі віз шенген Республіки Польща», – розповідає Ростислав Макух власник компанії «Альянс Сервіс Україна».

Серед документів фігурували рекомендаційні листи за підписом тодішнього голови апарату Львівської ОДА та депутата облради Олександра Ганущина. У той час Олена Живко була його помічницею. Чиновник звертався до працівників польського консульства з проханням видати візи особам, які нібито працювали на фірмі Макуха. З того часу Ганущин зробив політичну кар’єру - став головою Львівської обласної ради. Він стверджує, що забув про історію з візами.

«Я на жаль не пам’ятаю, те що було 10 років тому, які там були деталі, хто там був відсторонений, і які з десятків тисяч листів, котрі я підписував за свою каденцію , за свою кар’єру були предметом якогось чийогось розгляду», – пояснює Олександр Ганущин.

Екс-депутат Львівської обласної ради, колишній член «Свободи» і «Правого сектора» Богдан Каспер у розмові з журналістами пригадав, що саме візова історія поклала край стосунками Ганущина з Живко.

Колишній депутат Львівської облради Богдан Каспер розповідає про участь Олени Живко у у візових аферах та привласненні гуманітарної допомоги для учасників АТО (фото ZAXID.NET)

«Він розказував «Я відхрестився, коли почув, взнав то. Я відхрестився від неї. Нащо мені той шлейф? Вона була помічницею і одночасно займалася тим всім», – розповідає колишній депутат Львівської облради.

Попри резонанс візова афера мала наслідки лише по один бік кордону. У Польщі свої посад позбулися працівники консуляту, включно з консулом з візових питань Кшиштофом Циганчуком. На цьому його дипломатична кар’єра закінчилась. У Львові ж кримінальну справу завів місцевий райвідділ. Винних не знайшли. Олена Живко зникла на кілька років? аби після Революції Гідності з’явитися у новому образі - волонтерки та захисниці українських добровольців.

P.S. Усі факти, що їх журналісти ZAXID.NET виявили під час розслідування, передали до правоохоронних органів. Поліція відкрила кримінальне провадження. Триває слідство