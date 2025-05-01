Нападниця винаймала житло в ЖК, де мешкає Сергій Стерненко

Неназвані джерела «Української правди» в правоохоронних органах поділились з редакцією відео, на якому видно, як скоювався замах на 30-річного блогера, волонтера та громадського активіста Сергія Стерненка 1 травня.

Співрозмовник видання розповів, що нападниця на Сергія Стерненка, 1979 року народження, родом з Одещини, але була зареєстрована і проживала у Києві.

Нападниця діяла на замовлення російських спецслужб. Після надходження гонорару за замах, кілерка перевела його в готівку через різні банкомати та банківські каси. За вказівкою росіян 15 квітня підозрювана винайняла квартиру в елітному житловому комплексі Києва, де мешкає громадський активіст.

Контррозвідка СБУ відстежувала перебіг спілкування кілерки з російськими спецслужбами. Також було встановлено, що жінка вела спостереження за Стерненком. 1 травня вона здійснила замах на вбивство активіста. Її одразу затримали бійці спецпідрозділу ЦСО «А» СБУ.

Згодом постраждалий активіст розповів, що куля вийшла навиліт, його успішно прооперували. Життю блогера нічого не загрожує.

Напади на Сергія Стерненка – що відомо

У 2018 році на Сергія Стерненка в Одесі скоїли три напади. Під час останнього, який стався 24 травня 2018 року, Стерненко зарізав Івана Кузнєцова, який напав на нього зі зброєю. Другий нападник, Олександр Ісайкул, утік із місця події, а потім виїхав з України. Активіст стверджує, що діяв у межах самозахисту. Під час нападу він також дістав поранення. У грудні 2023 року суд закрив справу Стерненка про самозахист, оскільки сторона обвинувачення не змогла довести, що активіст діяв умисно.

Стерненко пов’язував напад зі своєю діяльністю активіста і протестами проти забудов в Одесі.

У червні 2023 року судили виконавця другого нападу, який у травні 2018 року стріляв Сергієві Стерненку в потилицю з відстані двох метрів. Тоді активіст наздогнав і власноруч затримав його та передав поліції. Суд визнав винним Абзала Баймукашева й присудив йому десять років тюрми.

У грудні 2023 року суд закрив кримінальну справу про самозахист щодо Сергія Стерненка.