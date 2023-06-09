Абзала Баймукашева (за задньому фоні) визнали винним у нападі на громадського активіста Сергія Стерненка

Приморський районний суд Одеси, 9 червня визнав винним Абзала Баймукашева у нападі на громадського активіста Сергія Стерненка у 2018 році й присудив йому 10 років позбавлення волі. Про це в п’ятницю, 9 червня, повідомив сам Стерненко у Facebook.

«Щойно Приморський районний суд м. Одеси оголосив вирок Баймукашеву Абзалу Амангалійовичу у справі про замах на мене, який був 01.05.18 Того дня на замовлення Труханова він вистрілив мені у потилицю. Але оскільки я не втратив свідомість та став його переслідувати, мені вдалося його затримати», – написав він.

Баймукашева визнали винним у замаху на умисне вбивство та незаконному зберіганні та поводженні зі зброєю. Вирок набере законної сили за місяць з дня оголошення у разі, якщо не буде апеляційної скарги.

Стерненко також зазначив, що замовник замаху (як вважає сам активіст) чинний мер Одеси Геннадій Труханов, співучасники злочину, у тому числі поліцейські, підозр так і не отримали. Баймукашев – єдиний, кого судили за напад на Стерненка за всі три епізоди із нападами й замахами.

Процес же щодо самозахисту активіста під час третього нападу триває та вже близький до вироку.

Як заявив сам Сергій Стерненко виданню ZMINA, він цілком задоволений вироком.

«Я цілком задоволений вироком. Це максимально можливий вирок за статтями, які інкримінувались Баймукашеву. Але в цілому я не задоволений як справа розслідувалась, а саме, що досі немає підозр і покарання замовникам замаху, організаторам і співучасникам. Зокрема, співробітникам поліції, які чіпляли GPS-трекер мені на авто, немає підозр Карбенюку. І мені не подобається, що Геннадій Труханов залишається мером Одеси замість того, щоб нести відповідальність за цей і не лише злочин», – розповів Стерненко.

Нагадаємо, Абзал Баймукашев стріляв Сергієві Стерненку в потилицю з відстані двох метрів 1 травня 2018 року. Тоді громадський активіст наздогнав і власноруч затримав його та передав поліції. Процес у справі нападу єдиного затриманого нападника зрушив із місця лише в березні 2021 року – тоді оголосили склад суду, та склали присягу присяжні.