Судді Одеського апеляційного суду Альбіна Кадегроб та Вадим Прибілов подали у відставку

Судді Одеського апеляційного суду Альбіна Кадегроб та Вадим Прибілов, які розглядали апеляційну скаргу Сергія Стерненка та Руслана Демчука в справі про викрадення депутата Сергія Щербича, подали у відставку.

Як зазначено у порядку денному Вищої ради правосуддя (ВРП), на 10 червня було заплановано розгляд матеріалів про звільнення суддів з посад за загальними обставинами, а саме у зв’язку з поданням заяви про відставку. Йдеться про:

Кадегроб Альбіну Іванівну – суддю Одеського апеляційного суду;

Прібилова Вадима Михайловича – суддю Одеського апеляційного суду.

Вони були у складі колегії суддів Одеського апеляційного суду, які 31 травня скасували вирок за розбій у справі проти Сергія Стерненка й Руслана Демчука за обвинуваченням у викраденні й катуванні місцевого депутата Сергія Щербича навесні 2015 року. Проте Стерненко отримав умовний термін за статтею про зброю. Загалом цю справу розглядали троє суддів.

«Думаю, ці відставки пов’язані із шаленим тиском на них. Фактично моя справа для них була чи не останньою. Мабуть, від них вимагали мене ув’язнити, але судді не захотіли йти на таке свавілля. Тому, вчинивши свавілля менше (рік умовно за 1 патрон) вирішили піти», – вважає активіст Сергій Стерненко, справу якого ці судді розглядали.

Згодом активіст повідомив, що ВРП задовольнила заяви суддів і відправила їх у відставку.

Що відомо про справу Сергія Стерненка

23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Раніше, 19 лютого, оголошення перенесли всього за півгодини до початку засідання суду.

Сторона обвинувачення інкримінувала Стерненку викрадення депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича. Прокуратура стверджувала, що провина обвинувачених, Стерненка та його соратника Руслана Демчука, підтверджується свідченнями потерпілого, тобто Сергія Щербича, телефонними білінгами та показами свідка.

Обидва обвинувачені свою причетність до викрадення Щербича повністю заперечували. За цією статтею Стерненка та Демчука звільнили від відповідальності, оскільки сплив термін давності. Водночас Стерненка, крім нападу, визнали винним у незаконному зберігання зброї – травматичного пістолета.

Ввечері того ж дня в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція супроводжувалася сутичками мітингувальників з правоохоронцями. Сам Сергій Стерненко вважає справу політично вмотивованою.