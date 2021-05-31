Громадський активіст Сергій Стерненко отримав один рік умовно

Одеський апеляційний суд скасував вирок громадському активісту Сергію Стерненку в справі про викрадення Сергія Щербича. Його засудили засудили до трьох років позбавлення волі із заміною на 1 рік умовно. Вирок суд оголосив в понеділок, 31 травня.

Суд виправдав Сергія Стерненка за статтею 187 ККУ (про розбійний напад з метою заволодіння майна), однак визнав винним за ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю) та призначив йому три роки позбавлення волі з заміною на один рік умовно. Активіста також визнали винним ще й за ст. 146 (про викрадення та катування), утім термін притягнення до відповідальності за цією статтею минув.

Коротко про рішення суду

Сергія Стерненка та Руслана Демчука виправдали за ст. 187 ККУ про розбійний напад – щодо заволодіння 300 грн, за які обвинуваченим дали 7 років із конфіскацією. Сторона обвинувачення не надала достатніх доказів розбійного нападу на потерпілого Сергія Щербича, зокрема прокурори також не довели, що це саме Стерненко та Демчук заволоділи майном потерпілого. Суд також додав, що Щербич змінював показання щодо місця, часу та обставин злочину.

Попри це, суд визнав вину Стерненка та Демчука за ст. 147 ККУ щодо викрадення. Мовляв, це підтверджують покази Щербича, судово-медична експертиза, слідчий експеримент, а також телефонні трафіки. Втім, за цією статтею термін притягнення до відповідальності вже минув, тому активістів звільнили від покарання.

Стерненка також визнали винним за статтею ст. 263 ККУ про незаконне поводження зі зброєю. Суд визнав, що стартовий пістолет, вилучений в активіста, не є вогнепальною зброєю. Водночас боєприпасом визнали лише один патрон, який знайшли в Стерненка під час обшуку.

Напередодні оголошення рішення апеляційного суду біля Офісу президента в Києві, а також в низці міст, зокрема і у Львові, відбулася акція «Покажіть нам справделивість» на підтримку Сергія Стерненка.

Що відомо про справу Сергія Стерненка

23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Раніше, 19 лютого, оголошення перенесли всього за пів години до початку засідання суду.

Сторона обвинувачення інкримінувала Стерненку викрадення депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича. Прокуратура стверджувала, що провина обвинувачених, Стерненка та його соратника Руслана Демчука, підтверджується свідченнями потерпілого, тобто Сергія Щербича, телефонними білінгами та показами свідка.

Обидва обвинувачені свою причетність до викрадення Щербича повністю заперечували. Стерненка, крім нападу, визнали винним у незаконному зберігання зброї – травматичного пістолету. За цією статтею його звільнили від відповідальності, оскільки сплив термін давності.

Ввечері того ж дня в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція супроводжувалася сутичками мітингувальників з правоохоронцями. Сам Сергій Стерненко вважає справу політично вмотивованою.