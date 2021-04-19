1 травня 2018 року в Одесі Сергію Стерненку вистрелили в потилицю з пістолета гумовою кулею

Активіст Сергій Стерненко заявив, що поліція закрила кримінальне провадження щодо другого замаху на нього, який стався 1 травня 2018 року в Одесі. Про це він повідомив в своєму Telegram-каналі у понеділок, 19 квітня.

«Сьогодні я дізнався, що поліція закрила кримінальне провадження по другому нападу на мене. Це справа про те, як вранці 1 травня 2018 мені стріляли в потилицю, і я зміг затримати свого нападника та передати його поліції», – написав він.

За його словами, поліція одразу ж викрала зі справи телефон виконавця Баймукашева Абзала, а після передачі справи до СБУ, було встановлено, що до організації замаху причетний тодішній консультант Головного управління Нацполіції в області Руслан Форостяк.

«На його авто виконавець з ще одним спільником (Костянтином) Карбенюком повинен був залишати місце злочину. За ці 3 роки спільника навіть не допитали. А Форостяк перевівся працювати в комунальне підприємство до (мера Одеси Геннадія) Труханова», – зазначив Стерненко.

Активіст також уточнив, що суд не продовжив термін розслідування, оскільки слідчий «забув» вчасно звернутися до суду за продовженням термінів розслідування і не зміг пояснити, чому поліція не проводила ніяких слідчих дій. При цьому Стерненко додав, що дізнався про закриття справи з реєстру судових рішень – виявилося, що суд не продовжив термін ще 11 листопада 2020 року.

Нагадаємо, що 1 травня 2018 року в Одесі на Стерненка напали вдруге. Абзал Баймукашев вистрілив активісту в потилицю з пістолета гумовою кулею, але був затриманий самим же Стерненком. Зараз Баймукашев знаходиться в СІЗО.

До слова, самого Стерненка нещодавно випустили з СІЗО під цілодобовий домашній арешт.

Що відомо про справу Сергія Стерненка

23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Раніше, 19 лютого, оголошення перенесли всього за пів години до початку засідання суду.

Сторона обвинувачення інкримінувала Стерненку викрадення депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича. Прокуратура стверджувала, що провина обвинувачених, Стерненка та його соратника Руслана Демчука, підтверджується свідченнями потерпілого, тобто Сергія Щербича, телефонними білінгами та показами свідка.

Обидва обвинувачені свою причетність до викрадення Щербича повністю заперечували. Стерненка, крім нападу, визнали винним у незаконному зберігання зброї – травматичного пістолету. За цією статтею його звільнили від відповідальності, оскільки сплив термін давності.

Ввечері того ж дня в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція супроводжувалася сутичками мітингувальників з правоохоронцями. Сам Сергій Стерненко вважає справу політично вмотивованою.