Апеляцію на вирок суду, згідно із яким Сергій Стерненко отримав 7 років в’язниці, розглянуть наступного тижня

Одеський апеляційний суд відправив засудженого активіста Сергія Стерненка під цілодобовий домашній арешт. Раніше він перебував в СІЗО. Про це повідомив його адвокат Масі Найєм в п’ятницю, 9 квітня.

Він додав, що розгляд апеляційної скарги на вирок запланований на 16 квітня.

На сторінці Сергія Стерненка у Facebook також вказано, що під цілодобовий домашній арешт відправили і його соратника Руслана Демчука. Крім того, суд зобов’язав їх здати закордонні паспорти.

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