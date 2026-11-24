17-й армійський корпус очолив полковник Костянтин Філіпов

17-й армійський корпус очолив колишній командир Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького, полковник Костянтин Філіпов. Про це у вівторок, 24 листопада, повідомило hromadske з посиланням на власні джерела серед Сил оборони.

Полковник Костянтин Філіпов замінив на посаді бригадного генерала Ярослава Сидорова, який обіймав посаду командира 17-го армійського корпусу з 2025 року. До призначення Костянтин Філіпов командував Окремою президентською бригадою імені гетьмана Богдана Хмельницького. За словами співрозмовника hromadske, який служив у цій бригаді, Костянтин Філіпов – «енергійний, принциповий, розумний, але досить жорсткий».

Більше про Костянтина Філіпова

Костянтин Філіпов у 2013 році закінчив Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та розпочав службу командиром взводу 72-ї окремої механізованої бригади. У травні 2014 року він брав участь у боях за Маріуполь. Наприкінці того ж року очолив механізовану роту 30-ї окремої механізованої бригади, яка згодом виконувала бойові завдання в районі Дебальцевого.

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У лютому 2015 року підрозділ під командуванням Костянтина Філіпова потрапив в оточення поблизу селища Савелівка на Донеччині. Однак завдяки діям командира військові змогли організувати оборону та за підтримки іншого підрозділу знищили понад 40 російських військових, бойову машину піхоти та дві вантажівки «Урал». За цю операцію Філіпов отримав відзнаку Міністерства оборони України «За військову доблесть».

На початку повномасштабного російського вторгнення Філіпов командував 2-м гірсько-штурмовим батальйоном 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Підрозділ перекинули під Оріхів на Запоріжжі, де він брав участь в обороні від російського наступу.

Наприкінці 2022 року Костянтина Філіпова призначили заступником командира 24-ї окремої механізованої бригади, яка брала участь в обороні Бахмута. У січні 2024 року він очолив Окрему президентську бригаду.

Костянтин Філіпов нагороджений орденами Богдана Хмельницького II (2022) та III (2021) ступенів.