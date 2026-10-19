Рогозюк брав участь у спробах деблокувати Маріуполь та в обороні Києва у складі «Азову»

Третій армійський корпус очолив Дмитро Рогозюк, який раніше командував 60-ю окремою механізованою бригадою. Попередній командир корпусу Андрій Білецький нині керує угрупованням військ «Центр». Про кадрові зміни Білецький повідомив на пресконференції, у понеділок, 19 жовтня.

Рогозюк брав участь у спробах деблокувати Маріуполь та в обороні Києва у складі «Азову». Згодом він протягом десяти місяців воював у битві за Бахмут. У вересні 2023 року Рогозюк обійняв посаду заступника командира 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади, а в жовтні 2025 року очолив 60-ту окрему механізовану бригаду.

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Угруповання військ «Центр» відповідає за ділянку фронту від південних підступів до Куп’янська-Вузлового до Костянтинівки включно. До зони його відповідальності належать, зокрема, Борова, Лиман, Слов’янськ, Краматорськ і Дружківка.

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До складу угруповання військ «Центр» входять три корпуси – Третій, 11-й і 19-й. Окрім Рогозюка, їх очолюють Еміль Ішкулов і Валерій Скред відповідно. Раніше Скред обіймав посаду начальника штабу 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ, а Ішкулов був заступником командира цього корпусу.

Нагадаємо, 19 жовтня командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що відмовився від пропозиції очолити Сухопутні війська ЗСУ. За його словами, він вважає себе ефективнішим у безпосередньому командуванні військами. На посаді командувача Сухопутних військ Білецький мав би зосередитися на реформах, зокрема бойовій підготовці військових і мобілізації.